Exportadores de banano de Ecuador ven "importante oportunidad" de mejorar liderazgo global

Así lo señaló el presidente ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), José Antonio Hidalgo, al clausurar este viernes el Banana Time Guayaquil 2026, la mayor convención de la industria bananera en Latinoamérica, que reúne a todos los actores de la cadena de valor del banano en el país.

Hidalgo valoró que a la convención, desarrollada en la ciudad de Guayaquil, acudieron alrededor de un millar de personas a lo largo de los tres días que tuvo las puertas abiertas.

"Pero más allá de las cifras, lo que me llena de satisfacción es ver reunidos a los que hacen posible que el banano ecuatoriano llegue al mundo", sostuvo el líder gremial.

"Estoy convencido de que tenemos frente a nosotros una de las oportunidades comerciales más importantes de los últimos años. El escenario internacional nos ofrece condiciones para mejorar nuestra posición competitiva frente a otros países productores, con mercados que dan mayor estabilidad y previsibilidad a nuestra industria bananera", dijo Hidalgo.

El presidente de AEBE, el mayor gremio de la industria bananera ecuatoriana, apuntó que "cuando Ecuador gana espacio en mercados internacionales estables, toda la cadena de valor tiene la oportunidad de crecer, pero agregó que aprovechar esta oportunidad requiere tener claro cómo se quiere competir.

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"Durante décadas hemos construido una escala de talla mundial, y ese esfuerzo tiene un valor que debemos preservar, nuestra estrategia no puede consistir en ser el origen más barato, sino en aprovechar características como la productividad, sostenibilidad, eficiencia y confiabilidad", señaló el ejecutivo.

Hidalgo remarcó que una de las mayores fortalezas de la industria bananera de Ecuador es la capacidad de trabajar juntos, especialmente a través del Clúster Bananero y Platanero del Ecuador.

Para Hidalgo, el principio fundamental es que la competitividad del sector no se construye trasladando las dificultades de un eslabón a otro, sino construyendo soluciones que fortalezcan a todos en su conjunto, y en este esfuerzo es fundamental la articulación con el sector público para la competitividad, seguridad de la cadena logística protección fitosanitaria e infraestructura frente a eventos climáticos".

"Proteger nuestra competitividad también es proteger el empleo, la inversión y el futuro de miles de familias ecuatorianas", finalizó.

La vigésimo tercera edición del principal encuentro bananero de Latinoamérica se celebró del 27 al 30 de octubre bajo el lema 'Conectar para crecer' y reunió a 90 empresas expositoras, más de 100 marcas y un programa académico con 29 expertos nacionales e internacionales.

En las sesiones de la convención se trataron asuntos como la prevención y mitigación de los efectos del fenómeno climático de El Niño, que puede causar inundaciones en las principales zonas de plantaciones del país; y los avances y estrategias en la lucha contra plagas como el Fusarium R4T y la enfermedad bacteriana del Moko.

También se puso el foco en la integridad de la carga, transporte refrigerado, costo de la caja bananera, el salario digno y los costos de cumplir la normativa de la Unión Europea (UE) sobre productos libres de deforestación.