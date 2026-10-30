Gobierno de Ecuador presenta un presupuesto de 50.213 millones de dólares para 2027

El proyecto presentado a la Asamblea Nacional (Parlamento) para su correspondiente debate y eventual aprobación contempla un producto interior bruto (PIB) para 2027 de 142.725 millones de dólares, lo que supone un crecimiento del 2,5 % respecto al año anterior, con una inflación promedio del 2,2 %.

El déficit estatal se situaría, según las proyecciones del Gobierno, en 4.411,85 millones de dólares, equivalente al 3,1 % del PIB, lo que deberá ser cubierto mediante deuda pública.

En ese sentido, el presupuesto prevé un endeudamiento de casi 13.600 millones de dólares, de los que 7.711 millones de dólares se financiarían de manera interna y otros 5.888 millones de dólares de fuentes externas.

De acuerdo con el Gobierno, Ecuador tendría en el 2027 el déficit estatal más bajo de su gestión, con una reducción de 1.002 millones de dólares frente al presupuesto de 2026.

Para amortización de deuda pública destinará más de 8.400 millones de dólares, cerca de un 29 % menos que en 2026.

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Al sistema nacional de salud se destinarán 5.855 millones de dólares, mientras que al Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS), encargado de dar asistencia sanitaria a los trabajadores asegurados y pagar las pensiones de los jubilados, irán más de 3.000 millones de dólares

Para la seguridad ciudadana, una de las principales prioridades de Noboa al mantener declarada una "guerra" al crimen organizado desde 2024, se prevé dirigir 4.251 millones de dólares.

Los gobiernos locales recibirán 4.346 millones de dólares en 2027, un 17 % más respecto al 2026, que se traduce en 617 millones de dólares más.

El principal ingreso del presupuesto ecuatoriano será la recaudación tributaria, superior a los 20.000 millones de dólares.

Sin embargo, uno de los principales pilares de financiación de la economía ecuatoriana es también la exportación de petróleo al producir unos 475.000 barriles por día, de los que aproximadamente el 70 % se dirigen al exterior.

En ese sentido, el Ejecutivo ha proyectado una producción petrolera de 165,6 millones de barriles durante todo el 2027, con un precio promedio de venta del barril de exportación de 66 dólares.

El Plan Anual de Inversiones (PAI) alcanzará aproximadamente 3.000 millones de dólares en 2027, lo que representa alrededor de 563 millones de dólares en comparación al presupuesto de 2026, equivalente a un incremento cercano al 23 %, según destacó el Misterio de Desarrollo Económico y Productivo.

Entre las principales obras de inversión públicas incluidas en el presupuesto estatal está la construcción del Quinto Puente en la ciudad de Guayaquil, la más poblada de Ecuador, sobre el río Guayas; y la construcción del Museo Nacional de Ecuador (Muna).