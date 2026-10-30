Keiko Fujimori espera concluir dos megacárceles a misma velocidad que el Cecot salvadoreño

“El Cecot fue construido en siete meses, pues estas megacárceles que serán construidas, pueden ser construidas a esta misma velocidad”, dijo en una conferencia de prensa la mandataria peruana.

Añadió que “va a depender mucho de la decisión política y de los presupuestos, que están ya programados para el próximo año”.

“Así es que yo estoy muy optimista de que nosotros vamos a poder implementar estas cárceles y además con el respaldo que estamos sosteniendo por parte de la Policía, de las Fuerzas Armadas y del sistema de justicia, creemos que poco a poco vamos a ir viendo que las estadísticas en cuanto a la lucha contra la delincuencia van a ir dando resultados muy positivos”, acotó.

Fujimori apuntó que en Perú tienen “seis cárceles que están paralizadas” y que “estas van a ser destrabadas como muchas de las obras que estamos destrabando desde que hemos iniciado el Gobierno”.

“Pero además de estas seis cárceles que vamos a destrabar, tenemos dentro de nuestro plan hacer dos grandes cárceles. Una para delincuentes de alta peligrosidad y la otra gran cárcel es para delincuentes comunes donde se implementarán talleres de trabajo”, agregó.

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El jueves, Fujimori recorrió parte de las instalaciones del Cecot, símbolo de la lucha contra las pandillas del presidente Nayib Bukele, con quien se reunió posteriormente.

A diferencia de otros funcionarios que han visitado esta prisión de máxima seguridad, Fujimori se limitó a visualizar el área de control e inspección de internos y la sala de armería, sin recorrer uno de los pasillos donde se encuentran encarcelados los pandilleros.

Este viernes, Fujimori también conoció la aplicación de inteligencia artificial (IA) en un proyecto de telemedicina y otro de tutorías para estudiantes, según informó la Presidencia salvadoreña.

“Estamos culminando esta visita de dos días, visita muy fructífera, y en los temas de salud, sin duda, rescatamos, resaltamos y nos llevamos a nuestro país esta plataforma DoctorSV”, dijo Fujimori.