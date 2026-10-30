La actividad manufacturera china se contrae en octubre y queda por debajo de lo previsto

El índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector manufacturero) se situó en 49,3 puntos, 0,8 puntos menos que en septiembre y por debajo de lo previsto por los analistas, que estimaban que se mantuviera en 50 puntos.

En este indicador, una cifra por encima del umbral de los 50 enteros supone un crecimiento de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que una por debajo representa una contracción.

Entre los cinco subíndices que componen el PMI manufacturero, tan solo el de plazos de entrega de proveedores se mantuvo por encima de la barrera de los 50 puntos, mientras que los de producción, nuevos pedidos, existencias de materias primas y empleo se contrajeron.

La estadística de la ONE, Huo Lihui, apunta a una ralentización de la oferta y de la demanda, especialmente en industrias como la textil, la de productos minerales no metálicos y la de fundición y laminación de metales no ferrosos, que quedaron por debajo del punto crítico.

Asimismo, la experta gubernamental señala que los nuevos motores de crecimiento (manufactura de alta tecnología o de equipos) se mantuvieron por encima de los 50 puntos y con una "buena trayectoria de desarrollo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Huo también se refirió a los índices de precios de compra y de salida de fábrica que, aunque al alza, moderaron su subida, algo que atribuyó al abaratamiento de algunos metales no ferrosos.

La ONE también publicó hoy su PMI del sector no manufacturero, que mide la actividad en los sectores de servicios y construcción y que registró un descenso al pasar de los 50,2 puntos en septiembre — con los que salió de la zona de contracción por primera vez en tres meses — a los 49,7 en octubre.

En este caso, los analistas esperaban que la actividad acelerara al situar su pronóstico en unos 50,5 enteros.

El sector de la construcción —que en septiembre marcó su primera expansión del año— retrocedió y entró en contracción al pasar de los 50,3 a los 48 enteros, mientras que el de servicios disminuyó y se situó en el punto crítico de 50 puntos, indicando "un ligero retroceso de la bonanza" de esta área.

El PMI compuesto, que aúna la evolución de las industrias manufactureras y no manufactureras, bajó desde los 50,7 a los 49,7 puntos en octubre.