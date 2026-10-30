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Mundo
30 de octubre de 2026 - 23:25

Panamá confirma una tercera víctima mortal por el terremoto de magnitud 7,7

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Ciudad de Panamá, 30 oct (EFE).- Panamá confirmó este viernes una tercera víctima mortal relacionada con el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el país el pasado 9 de octubre, después de que una mujer de 86 años, que permanecía hospitalizada por las heridas sufridas durante el sismo, falleciera en la capital panameña.

Por EFE
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La Caja de Seguro Social (CSS) informó que la paciente, sin precisar sus datos personales, murió tras permanecer hospitalizada desde el pasado 14 de octubre, cuando fue ingresada por las lesiones de gravedad que sufrió durante el movimiento telúrico.

Durante su hospitalización, la mujer recibió atención médica especializada y seguimiento por parte de un equipo multidisciplinario, de acuerdo con su condición clínica, indicó la institución en un comunicado, en el que expresó sus condolencias a los familiares.

Este fallecimiento se suma al de otras dos mujeres que también resultaron gravemente heridas durante el terremoto y que murieron después en centros hospitalarios.

La segunda víctima fue una mujer de apellido Miranda, de 60 años, quien sufrió un traumatismo craneoencefálico grave al caer al suelo cuando intentaba evacuar la escuela en la que trabajaba en Santiago de Veraguas, una localidad cercana al epicentro.

La mujer permaneció en coma y recibió atención especializada del servicio de neurocirugía en el hospital regional de esa provincia, pero falleció pese a los esfuerzos del equipo médico, según informó el Ministerio de Salud (Minsa).

El primer fallecimiento relacionado con el terremoto fue el de una mujer de 68 años, diabética y con una pierna amputada, quien murió el 14 de octubre en un hospital de Ciudad de Panamá, días después de ser operada por una perforación abdominal ocasionada por la caída de una viga sobre su vivienda en una de las zonas afectadas.

El terremoto, cuyo epicentro se localizó en la península de Azuero, en el suroeste del país, dejó más de 13.000 damnificados, además de daños en viviendas, carreteras e infraestructuras, principalmente en las provincias de Los Santos, Herrera y Veraguas.

Según el último balance oficial disponible, más de 2.000 personas permanecían en 55 albergues tras perder sus viviendas o quedar estas inhabitables por los daños estructurales.

La zona afectada también ha registrado una intensa actividad sísmica posterior al terremoto, con cerca de un millar de réplicas, algunas de magnitud superior a 6, de acuerdo con los reportes de las autoridades.

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