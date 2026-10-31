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Mundo
31 de octubre de 2026 - 00:25

Al menos cinco hondureños habrían fallecido tras ofertas de trabajo en países en conflicto

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Tegucigalpa, 30 oct (EFE).- Al menos cinco hondureños habrían fallecido en países en conflicto, al parecer en Rusia y Ucrania, luego de haber recibido ofertas de trabajo que resultaron ser falsas, informó este viernes una fuente oficial en Tegucigalpa.

Por EFE
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La directora de Protección del Hondureño Migrante, que hace parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Nancy López, dijo a periodistas que unos "33 hondureños han sido prácticamente estafados con ofertas laborales, de los cuales hemos podido retornar a Honduras doce que ya se encuentran sanos y salvos aquí en el país".

La funcionaria agregó que los doce retornados "pudieron liberarse de esta red que prácticamente los está utilizando y engañando".

Según López, trece de los migrantes hondureños están desaparecidos y se hacen "todas las gestiones para su localización y búsqueda para poder identificar el lugar donde ellos se encuentren".

"También hemos identificado otros hondureños que se encuentran en hospitales, heridos, víctimas de estas personas que los han expuesto a situaciones laborales bastante alarmantes", subrayó.

López dijo, además, que otro hondureño viajó a Serbia por una oferta de trabajo, pero que al llegar a ese país no se le permitió ingresar y quedó varado en un aeropuerto, desde el que se pudo comunicar con un consulado de su país y estaría regresando entre el sábado y domingo.

Para confirmar el caso de los cinco que habrían fallecido, la Cancillería de Honduras ha activado protocolos de validación e identificación junto con sus familiares en el su país.

Según la Secretaría hondureña de Relaciones Exteriores, las "ofertas laborales engañosas" podrían estar siendo utilizadas "como mecanismos de captación y reclutamiento de personas para participar en conflictos armados internacionales", por lo que ha advertido que esas propuestas "no necesariamente se presentan como contrataciones militares".

"Por el contrario, pueden anunciarse como oportunidades de empleo civil en actividades agrícolas, limpieza, remoción de nieve, cocina, seguridad privada y otros oficios, ofreciendo remuneraciones extraordinarias, transporte, alojamiento y condiciones aparentemente favorables", subraya un comunicado de la Cancillería en Tegucigalpa.

El texto añade que, en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, las ofertas pueden llegar a través de redes sociales, WhatsApp y otros medios informales, y que el principal riesgo radica en que, una vez que las personas llegan al país de destino, podrían descubrir que las condiciones reales son distintas de las ofrecidas y sometidas a presiones, amenazas o coacción para suscribir contratos vinculados con actividades militares.

"Estas circunstancias pueden comprometer gravemente a su libertad, dificultar su retorno a Honduras y exponerlas directamente a los peligros de un conflicto armado", expresó la misma fuente.

Además, la Cancillería exhortó a los hondureños que buscan oportunidades económicas verificar cuidadosamente la identidad del empleador y la naturaleza de las actividades ofrecidas; leer detenidamente las condiciones contractuales y los requisitos migratorios antes de aceptar cualquier propuesta o emprender un viaje.

Los hondureños tampoco deben firmar documentos redactados en idiomas que no comprendan sin contar previamente con una traducción confiable y asesoría adecuada, subraya el texto.

Finalmente, el documento recomienda que tramitar la visa o permiso de trabajo válido del país de destino, no declarar falsamente que viajan por turismo, mantener sus documentos en un lugar seguro, desconfiar de ofertas con salarios extraordinarios, viajes financiados por terceros o procesos de contratación poco claros y no deben entregar su pasaporte.

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