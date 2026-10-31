ABC
31 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 00:00:00 a 01:59:00
Ver ABC TV
Voces del Paraguay
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 00:00:00 a 01:59:00
Ver ABC TV
22º
Ahora
ver más
22º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
31 de octubre de 2026 - 00:00

EE.UU. exige "tolerancia cero" a Guatemala tras una fiesta "narcoquinceañera" de "lujo"

Imagen sin descripción

Ciudad de Guatemala, 30 oct (EFE).- Estados Unidos exigió este viernes a Guatemala "tolerancia cero" al narcotráfico tras la polémica celebración de una fiesta de "narcoquinceañera" por parte de una alcaldesa local, realizada la semana pasada.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La embajada estadounidense en el país centroamericano afirmó -en sus canales oficiales de comunicación- que "los guatemaltecos merecen autoridades honestas", al criticar la celebración organizada por la alcaldesa del municipio de Zacapa (este), Karen Xiomara Ovalle Madrid, para su hija.

"Los guatemaltecos merecen calles seguras y autoridades honestas. Pero, mientras tanto, la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle, celebra una 'narcoquinceañera' de lujo valorada en millones", expuso la misión diplomática.

"El esposo de la alcaldesa fue condenado en EEUU por narcotráfico. Y, por si fuera poco, su querido cuñado, 'Haroldito', es requerido por la justicia estadounidense por narcotráfico y señalado por sembrar terror en Zacapa y Guatemala. Nuestra tolerancia: Cero. Punto", aseveró la embajada en referencia a Haroldo Lorenzana, requerido por la justicia de la nación norteamericana.

La sede diplomática remarcó que "los narcopolíticos" no deben tener cabida en la función pública ni incidir en los procesos democráticos de Guatemala.

"De cara a las elecciones de 2027, la vigilancia debe extenderse a todos los niveles: presidencial, legislativo y municipal. Los guatemaltecos, especialmente los zacapanecos, tienen derecho a alzar la voz y exigir transparencia. ¡Todos debemos tener TOLERANCIA CERO frente a los narcopolíticos!", concluyó la embajada.

El festejo, realizado el 24 de octubre en un hotel de Chiquimula -departamento (provincia) ubicado a unos 170 kilómetros al este de la capital guatemalteca-, causó indignación en redes sociales por incluir vestidos de diseñador, limusina Hummer, carrozas de caballos y otros elementos de lujo.

El esposo de la alcaldesa, Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, alias "el Gordo", es un exconcejal de Zacapa extraditado a EE.UU. en marzo de 2023. Tras declararse culpable por el tráfico de 450 kilos de cocaína procedentes de Suramérica, un juez federal lo condenó a noventa meses de prisión en octubre de 2023, aunque recuperó la libertad en 2024.

Por su parte, el cuñado de la funcionaria, Haroldo Waldemar Lorenzana Terrazas, alias "Haroldito", continúa prófugo y es requerido por la justicia estadounidense como líder de un clan de narcotraficantes.

Debido a su posición geográfica, Guatemala es considerada por expertos como un punto clave para el paso de la droga producida en Suramérica con destino final a Estados Unidos.

Lo
más leído
del día

01
Fútbol
Guaraní hila su segunda victoria y no quiere bajarse de la pelea por el título
Ver más
02
Fútbol
Rubio Ñu golpea a Trinidense y sacude la pelea por la cima
Ver más
03
Nacionales
Gremio de ginecólogos emite comunicado en respaldo al doctor Miguel Ruoti Cosp
Ver más
04
Economía
Yacyretá instaló la primera pieza electromecánica de la Unidad N ° 1 de Aña Cuá
Ver más
05
Cerro Porteño
Gustavo Costas define el once para cortar la mala racha en La Nueva Olla
Ver más

Te puede interesar