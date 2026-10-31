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Mundo
31 de octubre de 2026 - 03:50

El canciller suizo se reúne con su homóloga norcoreana tras reabrir oficina en Pionyang

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Seúl, 31 oct (EFE).- El canciller suizo, Ignazio Cassis, se reunió este viernes con su homóloga de Corea del Norte, Choe Son Hui, tras reabrir la oficina diplomática del país europeo en Pionyang, publicó este sábado la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA.

Por EFE
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Ambos ministros abordaron "la cuestión de promover el diálogo y la cooperación entre los ámbitos diplomáticos de ambos países, y se intercambiaron valoraciones y puntos de vista sobre la situación internacional de interés común", detalló la agencia.

En un mensaje en su cuenta de X, Cassis dijo que trató la reapertura de la oficina suiza en Pionyang y la regularización de las relaciones políticas con su homóloga.

El ministro se reunió también con Jo Yong Won, secretario del Comité Central del Partido de los Trabajadores norcoreano, antes de viajar a Corea del Sur, donde este sábado mantuvo un encuentro con el secretario de Seguridad Nacional surcoreano, Wi Sung-lac.

"Suiza sigue dispuesta a apoyar los esfuerzos en favor del diálogo y la estabilidad regional", escribió Cassis en X.

El máximo responsable de la diplomacia suiza llegó el jueves a Pionyang para reabrir la oficina diplomática, que suspendió operaciones en 2020 debido a las restricciones fronterizas impuestas por Corea del Norte durante la pandemia de COVID-19, que impedían introducir suministros y relevar al personal extranjero.

La representación dependerá de la Embajada suiza en Pekín, que seguirá encargándose de las relaciones diplomáticas y consulares con Pionyang, según detalló el Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE) de Suiza.

Suiza participa desde 1953 en la Comisión Supervisora de Naciones Neutrales, desplegada en la frontera intercoreana, y es uno de los pocos países occidentales que mantienen un diálogo político con Pionyang.

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