Irán anuncia explosión de otro petrolero por una mina en Ormuz, el sexto caso del viernes

"El petrolero infractor, que transportaba más de dos millones de barriles de crudo, intentó salir del estrecho por esa ruta sin atender las advertencias por radio de la Armada de la Guardia Revolucionaria", anunció el cuerpo militar de élite en un comunicado publicado a última hora del viernes por la agencia Tasnim.

Según el texto, el superpetrolero intentó salir del estrecho ayer por la tarde por una ruta meridional "no autorizada" y "sufrió una fuerte explosión tras chocar con una mina y quedó ardiendo en llamas".

Anteriormente, la Guardia Revolucionaria y la Armada del Ejército iraní habían informado de incidentes con otros cinco petroleros que quedaron inmovilizados durante la jornada del viernes cuando intentaban transitar por rutas "no autorizadas", tres de ellos afectados por minas navales.

Las fuerzas iraníes no precisaron las banderas de los buques ni informaron de posibles víctimas y aseguraron que los cinco petroleros habían apagado sus sistemas de navegación y posicionamiento.

En las últimas tres semanas, Irán ha informado de al menos 26 incidentes con buques, al menos 20 de ellos por minas navales, y ha afirmado que mantiene bajo su control el estratégico paso marítimo.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó la semana pasada a Irán de inventar los incidentes para elevar el precio del petróleo antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, mientras el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmó el miércoles que Ormuz había sido despejado de minas.

Teherán restringe el tránsito por Ormuz desde el inicio de la guerra hace ocho meses, mientras Washington mantiene un cerco naval sobre los puertos iraníes y ha intensificado las sanciones.