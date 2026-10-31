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Mundo
31 de octubre de 2026 - 04:55

Irán denuncia el apoyo de Alemania a la guerra y advierte de un alto precio para Europa

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Teherán, 31 oct (EFE).- Irán advirtió este sábado de que el coste de la guerra para Europa podría ser mucho mayor que los 100.000 millones de euros estimados por el canciller alemán, Friedrich Merz, a quien Teherán ha criticado por su apoyo a los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

Por EFE
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“100.000 millones de euros no son nada comparados con el golpe devastador que las poderosas Fuerzas Armadas iraníes infligirán a quienes se atrevan a agredir a nuestra nación. Ya no habrá líneas rojas”, afirmó el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, en X.

El jefe de la diplomacia iraní recordó además que, cuando Israel lanzó en junio de 2025 la guerra de los 12 días contra Irán, Merz la celebró al afirmar que los israelíes estaban haciendo “el trabajo sucio” de Europa.

Merz dijo ayer en Seúl (Corea del Sur) que Alemania busca una salida diplomática a la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos el 28 de febrero contra Irán, cuyo impacto en los precios de la energía ha supuesto un elevado coste para las empresas y los consumidores europeos en los últimos ocho meses.

“Las empresas y los consumidores europeos han pagado más de 100.000 millones de euros adicionales debido al encarecimiento de la energía como consecuencia de este conflicto”, afirmó el canciller germano, quien agregó que “por tanto, también tenemos un interés económico en poner fin a este conflicto lo antes posible”.

En otra reacción a sus declaraciones, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, también criticó el viernes la preocupación de Europa por el aumento de los costes energéticos y cuestionó en X: “Cuando aplaudían los crímenes de guerra, ¿acaso pensaban que sus consecuencias no les afectarían también a ustedes?”.

Estas afirmaciones se produjeron en medio de los esfuerzos diplomáticos para reanudar las negociaciones de paz entre Teherán y Washington, estancadas desde julio.

Medios iraníes informaron de que una delegación catarí estuvo ayer en Teherán y se reunió con las autoridades iraníes en otro intento de impulsar una solución diplomática a la guerra, en medio de las especulaciones de medios estadounidenses sobre una posible nueva escalada.

La visita fue la segunda de una delegación catarí a Irán en una semana, y tuvo lugar después de que altos cargos de defensa de Pakistán, Arabia Saudí y Turquía — países miembros del Pacto de La Meca— se reunieran el lunes en la capital iraní con las autoridades del país persa para discutir sobre la guerra, entro otros asuntos.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró el viernes que se mantiene el diálogo con Irán para poner fin al conflicto, después de que medios estadounidenses como Axios y The New York Times informaran de que Washington y Tel Aviv coordinan una posible nueva ofensiva que incluiría ataques masivos contra dirigentes, instalaciones energéticas y nucleares e infraestructuras iraníes.

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