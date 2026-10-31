Medio independiente egipcio denuncia una nueva condena a su directora a un año de prisión

Mada Masr informó en las últimas horas en un comunicado difundido en su cuenta de X de que Attalah conoció la nueva sentencia mientras permanecía bajo custodia policial, a la espera de que se completara la recaudación de la multa impuesta el pasado martes por el Tribunal de Delitos Menores de New Cairo, al este de El Cairo.

La nueva condena corresponde a otro procedimiento judicial y contempla un año de cárcel y una sanción económica de dos millones de libras egipcias por los mismos cargos que motivaron el primer fallo: gestionar un sitio web sin licencia y publicar noticias falsas.

La periodista deberá comparecer nuevamente ante los tribunales el próximo 11 de noviembre, según precisó el medio, que aseguró que sus esfuerzos se centrarán ahora en encontrar una vía legal para mantener su actividad y defender a su editora.

La primera multa, de tres millones de libras egipcias, fue impuesta el martes junto con la orden de cierre de Mada Masr y la confiscación de sus bienes.

La sentencia provocó que Attalah fuera puesta bajo custodia de las fuerzas de seguridad hasta que se reuniera el importe íntegro.

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El medio explicó que consiguió recaudar el dinero gracias a una movilización de lectores, amigos y simpatizantes, "que vaciaron sus cuentas bancarias, hicieron cola ante cajeros automáticos, pidieron préstamos e incluso trataron de vender sus joyas de oro para contribuir al pago".

Mada Masr agradeció también el apoyo económico de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que colaboró para devolver el dinero a quienes habían prestado o aportado fondos durante la emergencia.

Aunque consideró saldada su deuda económica, la publicación afirmó que mantiene una deuda "ética y moral" con quienes mostraron su solidaridad y aseguró que la única forma de corresponder será regresar plenamente a su labor periodística.

"Estamos enfadados, pero esperanzados. Estamos cansados, pero insistentes en que nuestro trabajo debe continuar", señaló el portal, que reclamó que Attalah no tenga que afrontar penas de prisión ni nuevas multas y pidió la liberación de todos los periodistas encarcelados.

La primera sentencia contra Mada Masr y su directora provocó críticas de organizaciones internacionales de derechos humanos y de defensa de la libertad de prensa: Amnistía Internacional, RSF y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) reclamaron la anulación del fallo y la liberación de Attalah.

Creado en 2013, Mada Masr es uno de los escasos medios independientes de Egipto y permanece bloqueado en el país desde hace años, además de haber sido objeto de presiones judiciales y policiales.