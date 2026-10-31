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Mundo
31 de octubre de 2026 - 00:30

Ministra británica aborda defensa de derechos humanos y lazos comerciales en Hong Kong

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Hong Kong, 31 oct (EFE).- La secretaria de Estado británica para el Indo-Pacífico, Rosie Winterton, abordó este viernes con las autoridades de Hong Kong la situación del encarcelado magnate de los medios Jimmy Lai, en el marco de una visita oficial que busca equilibrar el impulso de los lazos comerciales y la defensa de derechos humanos.

Por EFE
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Winterton se reunió en la excolonia británica con el comisionado del Ministerio de Asuntos Exteriores de China en la urbe, Cui Jianchun, así como con altos cargos del Ejecutivo, en la que constituye la primera misión oficial de la diplomática a la región desde que asumió el cargo.

Mientras la representante de Londres trasladó la preocupación de su Gobierno por el retroceso de las libertades, también recorrió el estratégico Parque de Innovación y Tecnología de Hong Kong-Shenzhen.

Esta visita técnica persigue potenciar la cooperación científica y el desarrollo de oportunidades de negocio en la denominada región de la Gran Bahía, un megaproyecto de integración económica promovido por Pekín que conecta Hong Kong y Macao con otras nueve ciudades de la provincia china de Cantón.

El viaje de la secretaria de Estado se produce en un contexto de paulatino deshielo en las relaciones bilaterales entre Pekín y Londres, deterioradas en los últimos años a cuenta de la represión política en la región administrativa especial.

Este acercamiento recibió un impulso decisivo tras la visita a la capital china del ex primer ministro laborista Keir Starmer y, en fechas recientes, mediante una conversación telefónica entre el presidente chino, Xi Jinping, y el actual jefe del Ejecutivo británico, Andy Burnham.

Durante sus sesiones de trabajo, Winterton enfatizó que Hong Kong se mantiene entre los veinte principales socios comerciales del Reino Unido y conserva su condición de centro financiero internacional clave.

Asimismo, defendió que una interlocución económica constructiva no es incompatible con el mantenimiento de un diálogo franco sobre los expedientes más complejos de la agenda bilateral.

En este sentido, reiteró la posición oficial británica respecto a Lai, ciudadano de nacionalidad británica de 78 años y fundador del clausurado diario de línea prodemocrática Apple Daily.

Lai fue condenado el pasado febrero a una pena de 20 años de prisión tras ser hallado culpable de colusión con fuerzas extranjeras, el castigo más severo aplicado hasta el momento bajo la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020.

La gira asiática de la secretaria coincide con la reciente presentación ante el Parlamento de Westminster del quincuagésimo noveno informe semestral sobre Hong Kong, rubricado por el secretario de Exteriores británico, Ed Miliband.

El documento denuncia que China continúa incumpliendo los términos de la Declaración Conjunta sino-británica de 1984, un tratado internacional que garantizaba la salvaguarda del alto grado de autonomía y el sistema de libertades de la excolonia hasta 2047.

Tanto Pekín como las autoridades hongkonesas han rechazado de forma tajante las conclusiones del informe, tachándolas de "injerencia intolerable en sus asuntos internos".

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