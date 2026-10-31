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Mundo
31 de octubre de 2026 - 01:50

Muere el arzobispo de Cusco a menos de quince días de la visita del papa León XIV a Perú

Imagen sin descripción

Lima, 30 oct (EFE).- El arzobispo de Cusco, Richard Alarcón Urrutia, falleció este viernes debido a problemas de salud, a solo doce días de que el papa León XIV visite Perú, un viaje donde está previsto que el sumo pontífice también visite la antigua capital inca.

Por EFE
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El Arzobispado de Cusco anunció la noticia a través de un comunicado, compartido en redes sociales, en el que "con profunda tristeza" se unió al dolor de los familiares y seres queridos ante "esta irreparable pérdida".

El cuerpo de Alarcón Urrutia fue velado en la Catedral de Cusco, a donde cientos de fieles acudieron para despedirse del arzobispo, que tenía 74 años y atravesaba una grave enfermedad.

Precisamente en la víspera, la comisión de El Vaticano que prepara la visita del papa a Perú del 11 al 16 de noviembre estuvo en Cusco para coordinar los últimos detalles del viaje de León XIV y el arzobispo no participó en el comité como acostumbraba, informaron medios locales.

En este sentido, el periodista Kurt Mendoza indicó a la emisora RPP que Alarcón Urrutia, pese a su delicado estado de salud, lideró en los últimos meses la coordinación para recibir al sumo pontífice.

El Vaticano, hace un mes y medio, nombró como arzobispo coadjutor del Cusco al sacerdote agustino Lizardo Estrada, quien asumirá inmediatamente como nuevo arzobispo.

Tras su llegada a Lima el 11 de noviembre y su paso por Chiclayo, donde el papa fue obispo ocho años, el 15 de noviembre, León XIV viajará unas horas a Cusco, donde tendrá un encuentro masivo con fieles en la explanada del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán y una ceremonia de oración en la Plaza de Armas.

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