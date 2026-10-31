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Mundo
31 de octubre de 2026 - 04:40

Ucrania ataca una refinería en el suroeste de Rusia

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Moscú, 31 oct (EFE).- Ucrania atacó esta noche la refinería Bashneft-Novoil en la ciudad rusa de Ufá, en el suroeste de Rusia, tras reanudar la víspera los ataques contra este sector, interrumpidos durante casi un mes debido a las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según informó este sábado el canal de Telegram independiente ruso Astra.

Por EFE
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"En Ufá arde la refinería Bashneft Novoil a consecuencia de un ataque de drones, estableció el analista OSINT (Open Source Intelligence) de Astra tras analizar fotos de testigos", señaló el medio.

Astra indicó que los residentes de la ciudad señalan en las redes sociales que fueron atacadas dos empresas locales.

Bashneft-Novoil es una de los principales complejos de refinerías de Ufá, que cuenta con tres instalaciones de este tipo en el norte de la ciudad, y produce gasolina de alta calidad Euro-6, diésel, combustible de aviones y lubricantes.

Anteriormente este nodo fue atacado el pasado 21 de septiembre, tras lo cual Ucrania cesó los ataques contra las refinerías rusas bajo las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La víspera el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, informó que el viernes fueron atacadas tres refinerías y un complejo de procesamiento de gas, y reconoció "daños pequeños" en una de las instalaciones.

"En términos generales el sistema de defensa antiaérea funcionó. Tuvimos una pausa durante algún tiempo, y nuestras empresas trabajan para protegerse", aseveró, citado por la agencia TASS, sin puntualizar cuál fue la instalación dañada.

Según estableció este viernes Astra, la empresa atacada fue la refinería de Novokúibishevsk, ubicada en la región de Samara, también en el suroeste de Rusia.

Durante la pasada noche, las defensas antiaéreas derribaron un total de 433 drones ucranianos de largo alcance sobre 19 regiones rusas, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia en su parte matutino.

En la región fronteriza de Briansk murieron dos civiles, un hombre y una mujer, y otros cinco resultaron heridos tras el ataque de un dron kamikaze ucraniano en la localidad de Klímovo, indicó en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador local, Yegor Kovalchuk.

Según el gobernador de la sureña Rostov, Yuri Slusar, durante la pasada noche las defensas antiaéreas repelieron un ataque masivo con más de 90 drones ucranianos en la ciudad de Kámensk-Shajtinsk y otros cuatro distritos.

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