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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 05:20

ADNOC firma alianza con OpenAI para desplegar tecnologías 'frontier AI' en sus operaciones

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El Cairo, 2 nov (EFE).- Emiratos Árabes Unidos (EAU) firmó este lunes una alianza estratégica con OpenAi con la que el país del golfo Pérsico pretende convertir a su petrolera nacional ADNOC en la primera gran compañía del sector energético a nivel mundial en desplegar de forma integrada en sus operaciones las tecnologías de frontera (frontier AI), las más avanzadas del mundo.

Por EFE
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Según un comunicado oficial, ADNOC, así como el grupo tecnológico local G42 y otras empresas emiratíes, suscribieron cuatro acuerdos con OpenAI que "abarcan los sectores gubernamental, energético y de inversión", en presencia del príncipe heredero de Abu Dabi, Khalid bin Zayed al Nahyan, y el director ejecutivo y cofundador de OpenAI, Sam Altman.

En virtud de esos acuerdos "se integrarán capacidades avanzadas de inteligencia artificial en diversas operaciones de ADNOC, lo que mejorará la integración de las decisiones operativas, de inversión y comerciales, e incrementará la eficiencia operativa y los niveles de productividad", según la nota.

Los acuerdos fueron suscritos en el marco de la inauguración hoy de la feria energética ADIPEC, uno de los eventos y congresos de la industria energética más importantes del mundo, y que reúne anualmente en Abu Dabi a profesionales, ministros de Energía, directores ejecutivos globales y empresas tecnológicas para dar forma al futuro del sector.

"La alianza representa un paso más en el apoyo a la ambición de ADNOC de convertirse en la compañía energética más tecnológica e impulsada por la IA del mundo", destacó el comunicado.

Añadió que "las soluciones de IA de esta alianza se basarán en los modelos GPT de OpenAI, utilizando la infraestructura existente en los EAU para implementar estos modelos y procesar los datos", añadió.

Apuntó que los acuerdos abarcan también la colaboración entre otras empresas locales y OpenAI para apoyar la adopción de la inteligencia artificial en los sectores gubernamental, empresarial y educativo de los EAU.

"Reflejan la orientación de Abu Dabi hacia el empleo a gran escala de tecnologías de inteligencia artificial en sectores estratégicos, lo que mejora la productividad y la competitividad económica, y apoya la construcción de una economía basada en el conocimiento e impulsada por la innovación.

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