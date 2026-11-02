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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 04:40

Asciende a 30 número de víctimas de ataques mortales de osos en Rusia

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Moscú, 2 nov (EFE).- El número de rusos muertos en 2026 por ataques de osos ascendió este lunes a 30, tras la muerte de un hombre de 62 años en la región siberiana de Tomsk.

Por EFE
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Según la agencia TASS, las autoridades locales de la región de Tomsk hallaron en la taiga el cuerpo del hombre, con múltiples lesiones características de un ataque de oso.

El medio indicó que tras este nuevo hallazgo el número de fallecidos por ataques de estas fieras en lo que va de año ascendió a 30.

La anterior víctima fue uno de los mejores cazadores de la región siberiana de Krasnoyarsk, en la que se ha reportado el mayor número de ataques y nueve fallecidos.

En los últimos meses en Siberia y el Lejano Oriente ruso se ha agravado la situación debido a la presencia de osos en las poblaciones.

En la siberiana región de Irkutsk las autoridades lanzaron una campaña de caza para neutralizar a más de medio millar de osos pardos a fin de controlar su población tras la muerte de varias personas en las últimas semanas.

El gobernador de Irkutsk, Ígor Kóbzev, indicó a raíz del comienzo de la campaña de cacería de osos iniciada el 2 de octubre pasado, que todos los días los servicios de emergencias reciben hasta 80 llamadas por la irrupción de estos animales en zonas urbanas.

También se han reportado casos de ataques de osos en Buriatia, Kamchatka, Kémerovo, Novosibirsk, Komi, esta última en la parte europea de Rusia, e incluso hasta en las cercanías de la ciudad balneario de Sochi, a orillas del mar Negro.

En las zonas aledañas al lago Baikal las autoridades ofrecen hasta 15.000 rublos (180 dólares) por cada ejemplar cazado, mientras que en Tomsk esta cifra podría ascender al doble, según propuso el departamento regional de pesca y caza.

El partido de los Verdes llamó a la Duma o cámara de diputados a establecer la imposición de multas de hasta 30.000 rublos (unos 360 dólares) por alimentar deliberadamente a estos animales y no velar por el tratamiento de los desechos, algo que también atrae a los osos a los asentamientos humanos.

En tanto, los expertos estiman que la crisis desatada por los ataques de osos podría declinar de modo natural para fines de año ya que estos animales se esconderán próximamente en sus madrigueras para hibernar.

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