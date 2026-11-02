Bessent aborda con canciller venezolano la inclusión del país en organismos financieros

Según informó el Departamento del Tesoro, Bessent felicitó a Blanco por su nombramiento y reafirmó el compromiso de Washington con la recuperación económica venezolana y la reactivación de sectores estratégicos.

Entre las prioridades abordadas figuran el aumento de la producción energética y la reconexión del sector financiero venezolano con el objetivo de "restablecer la confianza, atraer inversiones y sentar las bases de una Venezuela más próspera", indicó el Tesoro.

Por su parte, Blanco aseguró en su cuenta de X, que durante el encuentro se conversó sobre las condiciones para acceder "a los organismos financieros multilaterales y oportunidades de cooperación económica binacional".

El encuentro con Bessent se produjo después de que Blanco se reuniera también este lunes con el secretario de Estado, Marco Rubio, en la primera cita entre los jefes de la diplomacia de ambos países desde el restablecimiento de relaciones.

Según el Departamento de Estado, ambos abordaron las reformas institucionales necesarias para celebrar "elecciones libres, justas y creíbles", y Rubio instó al canciller venezolano a continuar con la liberación de los presos políticos.

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La semana pasada, la Administración de Donald Trump fijó su respaldo a una hoja de ruta para renovar organismos clave del Estado venezolano, un proceso que debería conducir a que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declare vacante la Presidencia en 2027 y abra un plazo de seis meses para convocar elecciones.