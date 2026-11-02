Rubio y el canciller de Venezuela se reúnen por primera vez desde la captura de Maduro

La reunión se produjo después de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara el pasado jueves que el país celebrará "todas" las elecciones que la Constitución establece, aunque sin precisar fecha.

Ambos funcionarios posaron ante los medios, pasado el mediodía, en la sede del Departamento de Estado al mostrar un semblante serio y sin escenificar el habitual apretón de manos tras este tipo de reuniones.

Rubio y Blanco permanecieron durante unos segundos entre las banderas de Estados Unidos y Venezuela, pero no respondieron a preguntas de los periodistas ni emitieron una declaración.

Blanco fue nombrado canciller el pasado jueves por Delcy Rodríguez en sustitución de Félix Plasencia, quien pasó a ocupar la Dirección de Asuntos Internacionales de la Presidencia venezolana.

La cita también se dio después de que la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, regresara a Venezuela el pasado 25 de octubre, tras casi un año en el exterior, durante el cual ha exigido reiteradamente la convocatoria a elecciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Blanco reafirmó el pasado viernes el compromiso de su país en la cooperación con Estados Unidos, durante una reunión con el encargado de negocios de la embajada estadounidense en Caracas, John Barrett.

"Reafirmamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo, bajo el liderazgo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el diálogo y la cooperación bilateral en beneficio de nuestros países", publicó entonces el nuevo canciller -en su cuenta de X-.

La Administración de Donald Trump, que cerró un controvertido acuerdo petrolero con el Gobierno chavista, respalda una hoja de ruta para renovar en los próximos meses organismos clave del entramado institucional venezolano, un proceso que debería conducir a que Rodríguez declare vacante la Presidencia en 2027 y abra un plazo de seis meses para la celebración de elecciones.