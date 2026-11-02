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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 03:00

Binance registra salidas netas de 3.640 millones de dólares tras reanudar los retiros

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Pekín, 2 nov (EFE).- La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance registró salidas netas de fondos por unos 3.640 millones de dólares después de la reanudación de los retiros de sus clientes, suspendidos a raíz del ciberataque sufrido la semana pasada y que autoridades estadounidenses atribuyen a piratas informáticos norcoreanos.

Por EFE
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La compañía informó en su cuenta oficial de X de que, entre las 06:00 y las 15:30 GMT del domingo, procesó retiradas por valor de 4.649 millones de dólares, frente a depósitos de 1.010 millones, lo que dejó un saldo negativo equivalente al 2,1 % de los 171.000 millones de dólares en activos que gestionaba según sus últimos datos disponibles, correspondientes al 28 de octubre.

Binance indicó que comenzó a restablecer los retiros de forma escalonada el domingo y que, a las 12:36 GMT, había recuperado el servicio en las quince redes y activos incluidos en la primera fase.

Según la empresa, el volumen de retiradas comenzó a moderarse después de un repunte inicial, mientras que los depósitos se mantuvieron en niveles elevados.

La plataforma aseguró que las condiciones del mercado son "estables" y que continúa realizando pruebas para recuperar las operaciones en las restantes redes y activos, al tiempo que anunció una actualización de sus datos sobre reservas.

El restablecimiento de las operaciones se produce después de que Binance comunicara el viernes un incidente de seguridad con un impacto estimado en 6.300 millones de dólares, de los que afirmó haber bloqueado unos 3.000 millones.

El Buró Federal de Investigaciones estadounidense (FBI) atribuyó el sábado el ataque, ocurrido alrededor del 29 de octubre, a Corea del Norte y lo vinculó con la actividad cibernética conocida como TraderTraitor.

Binance sostiene que cubrirá las pérdidas mediante su fondo de protección de usuarios y recursos propios, aunque todavía no ha determinado públicamente el importe definitivo de los daños.

Fundada en Shanghái en 2017 por el empresario Changpeng Zhao, la plataforma trasladó sus operaciones fuera de China tras las restricciones impuestas por Pekín al comercio de criptomonedas y pasó a operar internacionalmente sin una sede central única.

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