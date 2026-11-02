Bloqueos de centros escolares tras vacaciones son "residuales" en Francia, según Gobierno

"La prioridad absoluta es que los alumnos puedan ir a clase", manifestó Geffray en una entrevista con la emisora France Inter, en la que apeló a la "responsabilidad colectiva" de los estudiantes y de las organizaciones estudiantiles que promueven continuar con las movilizaciones, que se prolongan ya más de un mes.

El ministro reconoció el derecho de los estudiantes a protestar, pero advirtió de que nadie puede impedir que otros compañeros accedan a los centros educativos, especialmente aquellos que se preparan para los exámenes de bachillerato para su acceso a la universidad.

"Los bloqueos no son ilegítimos, pero sí ilegales", sostuvo Geffray, quien insistió en que "nadie puede impedir que un compañero vaya a clase".

Según el ministro, algunos institutos registraban perturbaciones este lunes por la mañana, principalmente en la región de París, el norte del país y Toulouse (suroeste), aunque calificó los incidentes de residuales.

En París, las fuerzas de seguridad intervinieron ante el instituto Condorcet, en el distrito IX, para impedir la formación de un bloqueo, según el diario Le Parisien, que informó de la detención de algunos estudiantes mientras los agentes supervisaban el acceso al centro.

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Por su parte, la universidad Paris-Cité, en el distrito VI, permanecía bloqueada por contenedores de basura y barreras de obras, según constató Le Figaro. Una decena de estudiantes participaba en esa movilización, en la que se exhibía una pancarta con el lema 'ACAB', acrónimo de la expresión inglesa 'All Cops Are Bastards' (Todos los policías son unos bastardos).

Las movilizaciones se producen después de que varias organizaciones estudiantiles y de alumnos anunciaran nuevas acciones para esta semana, pero con ciertas diferencias en las convocatorias.

Así, el presidente de la organización Les Lycéens!, Pierre Sourzat, llamó este domingo a llevar a cabo bloqueos este lunes, en el primer día de la vuelta a clase tras dos semanas de vacaciones.

Mientras que la Unión Sindical de Institutos (USL) y la Unión de Estudiantes convocaron bloqueos para el martes y el jueves, y la Unión Nacional de Estudiantes de Francia (UNEF) llamó a organizar acciones en las universidades de todo el país.

Ante estos llamamientos, Geffray defendió las medidas anunciadas hace una semana por el Gobierno para responder a las reivindicaciones estudiantiles, entre ellas una mayor transparencia en los criterios de rechazo de solicitudes a través de la plataforma de acceso a la universidad Parcoursup, la eliminación de las cartas de motivación, la renovación de las infraestructuras deterioradas de los institutos o la reducción de alumnos por clase.

"No veo cómo, en lo inmediato, podríamos hacer más", afirmó el ministro ante la exigencia de las asociaciones estudiantiles de que el Ejecutivo destine 10.000 millones de euros a mejorar las condiciones educativas en el país y que derogue Parcoursup.

Además de los bloqueos del martes y del jueves, las principales organizaciones de estudiantes llaman a sumarse el jueves a la convocatoria de huelga general que los sindicatos franceses han lanzado para el 5 de noviembre, en la que también participarán otros colectivos, como los empleados ferroviarios.