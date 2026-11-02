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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 05:10

China llama a "rebajar la tensión" tras prueba norcoreana con ojiva de racimo para misiles

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Pekín, 2 nov (EFE).- China abogó este lunes por que las partes implicadas en la cuestión de la península coreana apuesten por una "solución pacífica" y se esfuercen en "rebajar la tensión y preservar la paz", después de que Corea del Norte realizase una prueba este sábado con una ojiva de racimo para misiles balísticos.

Por EFE
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La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró hoy en una rueda de prensa rutinaria que Pionyang "ha expresado en varias ocasiones su posición ante los movimientos militares recientes de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur".

"Esperamos que las partes afronten las causas de fondo de la cuestión de la península, mantengan la dirección general de la solución política y hagan esfuerzos para rebajar la tensión y preservar la paz y la estabilidad regionales”, aseveró Mao.

La agencia de noticias norcoreana informó de que este sábado se realizó una prueba para evaluar "la adaptación al combate y la potencia" de una ojiva de racimo para misiles balísticos que sería "capaz de reducir a cenizas un área objetivo de doce a trece hectáreas con su potencia de máxima densidad".

La evaluación se produce después de que el jueves pasado el Ejército norcoreano lanzara más de diez misiles balísticos hacia el mar de Japón, en medio de las crecientes tensiones con Seúl tras la explosión de dos minas en la frontera en septiembre, que hirieron a tres soldados surcoreanos.

El Gobierno de Corea del Sur ha acusado a Pionyang de colocar los explosivos en el lado sur de la Línea de Demarcación Militar (LDM), la frontera de facto entre los dos países, y envió una carta de denuncia al Consejo de Seguridad de la ONU la semana pasada.

Corea del Norte, por su parte, negó su implicación y también acusó esta semana a Seúl ante el Consejo de Seguridad de tergiversar las circunstancias de la explosión con el supuesto propósito de obstaculizar sus trabajos de fortificación de la frontera.

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