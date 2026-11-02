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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 01:25

China refuerza la seguridad en Shenzhen ante la próxima cumbre de líderes de la APEC

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Pekín, 2 nov (EFE).- Las autoridades de la provincia china de Cantón (sureste) anunciaron un refuerzo de la presencia policial, los controles de seguridad y las restricciones al uso de drones en Shenzhen, ciudad que acogerá los días 18 y 19 de noviembre la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Por EFE
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La Policía provincial anunció este domingo la entrada en la fase final del dispositivo de seguridad, que contempla la movilización de agentes de distintas localidades para apoyar las operaciones en Shenzhen y la activación de un nivel elevado de vigilancia en toda la provincia, de unos 128 millones de habitantes.

Las medidas fueron acordadas durante una reunión celebrada el domingo por el Departamento de Seguridad Pública provincial, informaron medios locales.

El plan prevé incrementar las patrullas y la presencia de agentes en las calles, reforzar la protección de instalaciones consideradas sensibles y endurecer las inspecciones sobre los servicios de mensajería, el transporte de mercancías y los materiales peligrosos o explosivos.

Asimismo, las autoridades establecerán dispositivos de control en torno a Shenzhen y en otros puntos de la provincia para detectar posibles amenazas antes de que alcancen la ciudad anfitriona.

La Policía anunció también una intensificación de la vigilancia del espacio aéreo a baja altura, con restricciones al vuelo de drones.

Los preparativos incluyen cambios en la movilidad urbana durante la semana de la cumbre, del 16 al 20 de noviembre, cuando las autoridades locales recomiendan el teletrabajo, los horarios escalonados y la reducción del uso de vehículos particulares.

Shenzhen ofrecerá descuentos del 50 % en el metro y los autobuses, mientras que organismos públicos y empresas estatales reducirán temporalmente la circulación de sus vehículos oficiales, con excepciones para servicios esenciales.

El encuentro de la APEC, que agrupa a 21 economías de Asia-Pacífico, reunirá a dirigentes internacionales, entre ellos los presidentes de China, Xi Jinping; Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin.

La cita estará marcada por las tensiones comerciales internacionales y las conversaciones sobre una posible reunión trilateral entre los tres mandatarios para abordar cuestiones como la guerra de Ucrania y el desarme nuclear.

Aunque Moscú y Washington han expresado su disposición a ese encuentro, Pekín todavía no ha confirmado oficialmente su celebración.

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