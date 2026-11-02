Doce muertos y 32 heridos tras ataques militares en el oeste de Birmania, según guerrilla

Según detalló la guerrilla en su canal de Telegram, los bombardeos comenzaron durante la tarde del domingo y se prolongaron hasta la madrugada de este lunes con ataques "contra vías públicas, puentes, hospitales, clínicas y zonas residenciales", en una operación que el AA vinculó al Ejército, que detenta el poder desde el golpe de Estado de 2021.

El 1 de noviembre, cerca de las 17.25 hora local (10.55 GMT), un avión de combate militar alcanzó un puente en el municipio de Kyauktaw, en un ataque que se saldó con siete muertos y siete heridos, además de causar daños en la plataforma y destruir varias viviendas, de acuerdo con la guerrilla.

Alrededor de la misma hora, "cuatro bombas de racimo lanzadas desde dos aviones de combate" alcanzaron una clínica de maternidad del municipio de Myaungmya, donde "varios vecinos recibían atención médica". Fallecieron cinco civiles, entre ellos un recién nacido, y resultaron heridos otros nueve, incluido personal sanitario, añadió.

El AA también explicó que otros dos aviones atacaron una aldea en el municipio de Kyaukphyu, dejando 11 civiles heridos y causando daños en viviendas. Asimismo, durante la madrugada de este lunes, una aeronave Y-12 atacó las localidades de Weithaga y Yar Chaw Gyi, hiriendo a cinco civiles.

El medio local DVB indicó que las aldeas atacadas están bajo control del Ejército de Arakán desde 2024, al igual que gran parte del estado de Rakáin, una región fronteriza especialmente castigada por el Ejecutivo castrense, que en el último año ha intensificado sus ataques, matando e hiriendo a civiles pero también dañando infraestructura crítica, como hospitales, escuelas, mercados, monasterios o campamentos de desplazados, según Naciones Unidas.

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A finales de septiembre, un mortífero bombardeo dejó, según la ONU, medio centenar de muertos en un concurrido mercado de esta misma región, frecuentado por miembros de las comunidades minoritarias de los rakáin, rohinyá, hindú y daingnet.

La ONU y organizaciones de derechos humanos acusan al Ejército de Birmania de haber matado a miles de civiles en todo el país desde el golpe militar de 2021, una asonada que acabó con diez años de transición democrática y exacerbó la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.

Aunque las milicias étnicas y las fuerzas militares vinculadas al Gobierno democrático han ganado control de varios territorios en el último quinquenio, el Ejecutivo militar continúa teniendo superioridad aérea y de artillería gracias a los aviones, helicópteros y armas que adquiere con ayuda de países como China y Rusia.