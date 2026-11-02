ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
32º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
39º
undefined 2026-11-04
Min
22º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
15º
Máx
22º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
02 de noviembre de 2026 - 04:05

El escrutinio completo confirma la victoria de Yotova en las presidenciales de Bulgaria

Imagen sin descripción

Varna (Bulgaria), 2 nov (EFE).- La candidata prorrusa y actual presidenta en funciones de Bulgaria, Iliana Yotova, ganó con claridad la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebrada el domingo, con el 57,7 % de los votos, frente al 39,4 % de su rival, el europeísta Andrey Gyurov.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Así lo confirman los datos oficiales, anunciados este lunes por la Comisión Electoral Central del país balcánico tras el escrutinio del 99,68 % de las papeletas.

La participación fue del 27 %, cuatro puntos porcentuales más que la registrada en la primera vuelta, celebrada la semana pasada y que fue la más baja en unos comicios en Bulgaria desde la caída del comunismo en 1989.

Un 2,95 % de los electores búlgaros votó en contra de ambos candidatos.

La vencedora se comprometió anoche a ser "una presidenta de la paz", abogó por restablecer las relaciones con Moscú y poner fin al apoyo militar a Ucrania, y defendió la diplomacia como única vía para acabar con la guerra iniciada por Moscú en 2022.

Yotova, de 62 años, experiodista y antigua eurodiputada, comparte las posiciones del también prorruso primer ministro, Rumen Radev, a quien acompañó durante los últimos nueve años como vicepresidenta.

"Estimado señor Radev, no lo habría conseguido sin usted. En ningún momento flaqueó en su apoyo", dijo Yotova ante la prensa, antes de conocerse los primeros resultados oficiales y con Radev a su lado.

El primer ministro había definido los comicios como una elección "entre la guerra y la paz".

Gyurov, por su parte, reconoció su derrota antes de conocerse los datos oficiales.

“Entiendo la decepción de quienes creían en un nuevo camino para Bulgaria. Pero creo que nada es en vano, que lo mejor está por venir y que hemos creado una nueva plataforma sobre la cual construir”, dijo el economista y ex primer ministro interino.

“Nos esperan tiempos difíciles y debemos buscar la unidad, no la división; nos aguardan nuevos desafíos y debemos unirnos en torno a valores y objetivos comunes: una Bulgaria fuerte, un lugar seguro, un buen lugar para que vivan nuestros hijos", aseguró.

Las elecciones búlgaras se celebraron bajo la sombra de la guerra en Ucrania y en un contexto de creciente preocupación por los ataques atribuidos a Rusia en el flanco suroriental de la OTAN, incluidos los dirigidos contra buques mercantes frente a las costas de Bulgaria y Rumanía.

El Gobierno de Radev, en el poder desde mayo, se ha negado a responsabilizar a Rusia de una serie de ataques contra cinco buques frente a las costas búlgaras en octubre.

Cuatro de las embarcaciones se hundieron y al menos 21 marineros desaparecieron. Las autoridades búlgaras argumentan que no disponen de pruebas concluyentes que permitan atribuir la autoría de los ataques con drones a Moscú.

Unos 6,5 millones de ciudadanos búlgaros estaban llamados a las urnas para elegir a un nuevo presidente por un mandato de cinco años.

Yotova, que asumirá oficialmente su cargo a finales de enero próximo, es la primera mujer elegida en Bulgaria como jefa de Estado, un cargo con responsabilidades más bien protocolarias y representativas.

Lo
más leído
del día

01
Clima
Meteorología mantiene la alerta en nueve departamentos
Ver más
02
Cerro Porteño
Gustavo Costas: “Hay que encontrar bien los líderes, Olimpia tiene a Richard”
Ver más
03
Cerro Porteño
Gustavo Costas: “Pedir disculpas a la gente, a quienes no pudimos regalar un triunfo”
Ver más
04
Policiales
Violencia en el Superclásico: tres aprehendidos por invadir la cancha
Ver más
05
Cerro Porteño
Gustavo Costas y la bronca por el gol de Edu Delmás en el clásico: “Me quería matar cuando vi el gol ese”
Ver más

Te puede interesar