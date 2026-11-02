El escrutinio completo confirma la victoria de Yotova en las presidenciales de Bulgaria

Así lo confirman los datos oficiales, anunciados este lunes por la Comisión Electoral Central del país balcánico tras el escrutinio del 99,68 % de las papeletas.

La participación fue del 27 %, cuatro puntos porcentuales más que la registrada en la primera vuelta, celebrada la semana pasada y que fue la más baja en unos comicios en Bulgaria desde la caída del comunismo en 1989.

Un 2,95 % de los electores búlgaros votó en contra de ambos candidatos.

La vencedora se comprometió anoche a ser "una presidenta de la paz", abogó por restablecer las relaciones con Moscú y poner fin al apoyo militar a Ucrania, y defendió la diplomacia como única vía para acabar con la guerra iniciada por Moscú en 2022.

Yotova, de 62 años, experiodista y antigua eurodiputada, comparte las posiciones del también prorruso primer ministro, Rumen Radev, a quien acompañó durante los últimos nueve años como vicepresidenta.

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"Estimado señor Radev, no lo habría conseguido sin usted. En ningún momento flaqueó en su apoyo", dijo Yotova ante la prensa, antes de conocerse los primeros resultados oficiales y con Radev a su lado.

El primer ministro había definido los comicios como una elección "entre la guerra y la paz".

Gyurov, por su parte, reconoció su derrota antes de conocerse los datos oficiales.

“Entiendo la decepción de quienes creían en un nuevo camino para Bulgaria. Pero creo que nada es en vano, que lo mejor está por venir y que hemos creado una nueva plataforma sobre la cual construir”, dijo el economista y ex primer ministro interino.

“Nos esperan tiempos difíciles y debemos buscar la unidad, no la división; nos aguardan nuevos desafíos y debemos unirnos en torno a valores y objetivos comunes: una Bulgaria fuerte, un lugar seguro, un buen lugar para que vivan nuestros hijos", aseguró.

Las elecciones búlgaras se celebraron bajo la sombra de la guerra en Ucrania y en un contexto de creciente preocupación por los ataques atribuidos a Rusia en el flanco suroriental de la OTAN, incluidos los dirigidos contra buques mercantes frente a las costas de Bulgaria y Rumanía.

El Gobierno de Radev, en el poder desde mayo, se ha negado a responsabilizar a Rusia de una serie de ataques contra cinco buques frente a las costas búlgaras en octubre.

Cuatro de las embarcaciones se hundieron y al menos 21 marineros desaparecieron. Las autoridades búlgaras argumentan que no disponen de pruebas concluyentes que permitan atribuir la autoría de los ataques con drones a Moscú.

Unos 6,5 millones de ciudadanos búlgaros estaban llamados a las urnas para elegir a un nuevo presidente por un mandato de cinco años.

Yotova, que asumirá oficialmente su cargo a finales de enero próximo, es la primera mujer elegida en Bulgaria como jefa de Estado, un cargo con responsabilidades más bien protocolarias y representativas.