El Gobierno belga fracasa en acuerdo presupuestario y De Wever podría dimitir ante el Rey

El Consejo de Ministros en formato restringido constató esta madrugada las divergencias entre los partidos de la coalición que lidera De Wever con su Alianza Flamenca (N-VA), a la que se suman el centroderechista fracófono Movimiento Reformista (MR), el centrista francófono Les Engagés, el centrista Partido Demócrata Cristiano y Flamenco (CD&V) y el partido de centroizquierda flamenco Vooruit.

Según explica la prensa local, las diferencias en materia fiscal entre el MR, por un lado, y Vooruit y Les Engagés por el otro "siguen siendo demasiado importantes".

Para hallar los 10.000 millones de euros de ajuste para reducir el déficit de cara a 2029, el diario Le Soir explica que estuvieron sobre la mesa medidas como el aumento de un punto en el IVA (vetado por MR), recortes en sanidad (bloqueados por Vooruit) o la congelación de la indexación de los salarios y otras prestaciones sociales, que no prosperaron.

Algunos partidos intentaron que el ajuste total fuese de 8.000 millones en su lugar pero el primer ministro se negó, aludiendo al riesgo de una rebaja en la calificación crediticia de Bélgica.

De Wever también reiteró su rechazo a recurrir a las asignaciones presupuestarias mensuales provisionales, una técnica para congelar las asignaciones y permitir que el país comience 2027 sin presupuesto.

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Así, el primer ministro acudirá a una audiencia con el rey Felipe de los belgas a partir de las 9:30 horas y el diario Le Soir da por hecho que presentará su dimisión, si bien el monarca puede aceptarla, rechazarla o incluso "dejarla en suspenso".

Bélgica ha vivido varias jornadas de protesta nacional en recientes semanas, con cerca de 200 personas detenidas a mediados de octubre en manifestaciones contra los recortes en educación, la policía, el Gobierno federal y el auge de la extrema derecha, y que terminaron con fuertes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.

Una nueva jornada de huelga está programada para el próximo 23 de noviembre.