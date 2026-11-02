El Niño comienza a golpear a Ecuador y Perú con sus primeras inundaciones

El Niño, que se caracteriza por un anómalo calentamiento del Pacífico tropical que genera intensas lluvias en la costa de ambos países, volvió a llenar de agua por segunda vez esta semana a Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, que sufrió una gran tormenta durante la tarde y noche de este domingo.

En varias estaciones meteorológicas de Guayaquil se recogieron más de 50 litros por metro cuadrado en una sola hora, lo que dejó al menos 83 sectores de la ciudad inundados en mayor o menor medida, así como el corte del suministro eléctrico en varios de ellos, de acuerdo con los reportes de las autoridades municipales y estatales.

Las inundaciones temporales se ven acrecentadas en Guayaquil por ubicarse a orillas del río Guayas, cuyo nivel además incrementa el impacto de las inundaciones con la marea alta.

A ello se suma que desde el sábado comenzaron a hacerse por precaución descargas controladas del embalse de Daule-Peripa, el más grande del país, ante el aumento de su nivel de agua en los últimos días, lo que agregó más agua al caudal del río Daule, afluente del Guayas.

Las lluvias también alcanzaron la ciudad peruana de Tumbes, ubicada en la frontera con Ecuador, en la que cayeron hasta 21,5 litros por metro cuadrado en solo una hora en el aeropuerto de la ciudad, lo que también dejó sus calles con al menos un palmo de agua en varios sectores.

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El Servicio Nacional de Meterología e Hidrología (Senamhi) de Perú prevé que las lluvias persistan con intensidad entre moderada y extrema durante toda la madrugada del lunes 2 de noviembre en las regiones de Tumbes y Piura, también fronteriza con Ecuador, con acumulados de hasta 80 y 60 litros por metro cuadrado, respectivamente.

El sábado también se recogieron 58,5 litros por metro cuadrado en la localidad de Matapalo, de la región de Tumbes.

También hubo una fuerte inundación el sábado en las Islas Galápagos (Ecuador), situadas en el océano Pacífico, a unos mil kilómetros al oeste de las costas de Ecuador, donde las lluvias torrenciales inundaron varias zonas de Puerto Ayora, la población más grande del archipiélago, con unos 25.000 habitantes, situada en Santa Cruz, isla situada en el centro de la región insular.

Las inundaciones en Santa Cruz han causado un fallecido y más de 2.000 afectados, por lo que en la isla se han habilitado varios albergues temporales y el Gobierno ha transportado más de 17 toneladas de ayuda humanitaria en dos vuelos de las Fuerzas Armadas.

La situación en el archipiélago ha obligado a clausurar temporalmente por precaución varios puntos turísticos de las también llamadas Islas Encantadas, como Las Grietas, unas hendiduras de agua marina

El Niño no tiene una periodicidad fija y la magnitud del actual episodio ha sido catalogado como extraordinaria, con posibilidades de ser más intenso que los vividos en 1982-1983, 1997-1998 y 2016-2017, debido a que la temperatura del Pacífico Este Tropical se encuentra a unos 5 grados centígrados por encima de sus valores promedio para esta época del año.