El petróleo brent baja casi un 3 %, hasta los 110 dólares, pendiente de Irán

A las 8 horas (7.00 GMT) de este lunes, el brent, el crudo de referencia de Europa, baja el 2,82 %, hasta los 110,23 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres.

El precio del brent de este lunes corresponde a los contratos de enero, que acaban de cambiar este lunes.

El pasado viernes, estos contratos cotizaban en el entorno de los 113,4 dólares.

No obstante, el pasado viernes, aún estaban vigentes los contratos de diciembre, que cerraron en 117,64 dólares el barril.

Según datos del mercado, los precios de los contratos para entrega a más largo plazo son cada vez más bajos que los actuales.

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El brent, el crudo de referencia de Europa, cae después de que Irán informara este domingo de que continúan las conversaciones indirectas con Estados Unidos, con la mediación de Catar, acerca de un plan de dos días para reabrir el estrecho de Ormuz.

No obstante, todavía no se ha alcanzado un resultado concreto tras una semana de intensos esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra de ocho meses.

"Actualmente estamos negociando un plan de dos días con los mediadores, pero aún no hemos alcanzado un resultado concreto y esto depende de las respuestas que la contraparte quiera dar a nuestras preguntas", según dijo el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en los márgenes de una sesión parlamentaria, según informó la agencia ICANA.

Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que mantiene la presión sobre Irán mediante el bloqueo naval y la intensificación de las sanciones, aseguró ayer que no atacará al país antes de las elecciones de medio mandato de este martes y que las negociaciones con Irán marchan bien, aunque advirtió de que Washington todavía tiene objetivos militares pendientes.

Pese a los intentos para alcanzar un acuerdo diplomático, la Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado que otros dos petroleros chocaron con minas navales en el estrecho de Ormuz.

En este contexto, la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidió este domingo mantener sin cambios el nivel de su oferta de crudo en diciembre, por tercer mes consecutivo.

La decisión, idéntica a la adoptada para octubre y noviembre, fue pactada por los ministros del sector de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según informó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado.