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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 13:40

El Premio Cervantes 2026, el más importante de las letras hispanas, se falla este martes

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Madrid, 2 nov (EFE).- El Premio Cervantes 2026, el más importante galardón de las letras hispanas, concedido por el Ministerio de Cultura de España, será anunciado este martes y entre los favoritos suenan nombres como los de la española Rosa Montero, el cubano Leonardo Padura y la nicaragüense Gioconda Belli.

Por EFE
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Desde que se concedió por primera vez en 1976 al español Jorge Guillén, solo seis mujeres lo han recibido -la última, la uruguaya Cristina Peri Rossi, en 2021-, por lo que cobran fuerza las posibilidades de que sea una escritora la reconocida este año.

En las conjeturas figuran académicas españolas como Carme Riera, Clara Janés o Soledad Puértolas, pero también Rosa Montero, quien estuvo a punto de ingresar en la RAE en 2017, pero finalmente no logró los votos necesarios.

Si fuera una autora hispanoamericana, una candidata que lleva años entre las favoritas es la nicaragüense Belli, o también la mexicana Margo Glantz. Entre los hombres, el cubano Padura o el venezolano José Balza.

El jurado del premio Cervantes, dotado con 125.000 euros, lo componen miembros de la Real Academia Española, de las academias de habla hispana, el Instituto Cervantes, la conferencia de rectores universitarios de España, federaciones de críticos, de hispanistas y de periodistas, entre otros, además de los dos últimos galardonados, en este caso el mexicano Gonzalo Celorio (2025) y el español Álvaro Pombo (2024).

Tras la deliberación, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, comparecerá en rueda de prensa, a partir de las 19.00 horas (18.00 GMT), en la sede del ministerio, para anunciar el nombre del ganador.

El Cervantes premia una trayectoria consolidada de un autor que, "independientemente de su nacionalidad", haya contribuido a "enriquecer el legado literario hispánico".

La tradición desde que se instituyó era que cada año recayera en uno de los dos lados del Atlántico, pero en los últimos años el ritmo ha ido de dos en dos: los españoles Joan Margarit y Francisco Brines (2019 y 2020); la uruguaya Cristina Peri Rossi y el venezolano Rafael Cadenas (2021 y 2022), y los españoles Luis Mateo Díez y Álvaro Pombo (2023 y 2024).

Tras el premio a Celorio del año pasado, si esta lógica se mantiene correspondería el turno de nuevo a un autor latinoamericano.

Si fuera una mujer, sería la séptima en lograrlo después de la española María Zambrano (1988), la cubana Dulce María Loynaz (1992), la española Ana María Matute (2010), la mexicana Elena Poniatowska (2013) y las uruguayas Ida Vitale (2018) y Peri Rossi (2021).

Tradicionalmente, el ganador recoge su premio de manos de los reyes de España en una ceremonia solemne en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), que se celebra el 23 de abril.

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