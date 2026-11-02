Cine que Conecta: una muestra reunirá en Asunción películas de Mercosur y Europa

Las coproducciones cinematográficas entre Mercosur y Europa serán protagonistas de la Muestra de Cine Mercosur-UE: Cultura que conecta, que llegará a Asunción del 3 al 13 de noviembre. La propuesta ofrecerá siete funciones gratuitas y abiertas al público, con historias que recorren distintas realidades y miradas de ambas regiones.

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La iniciativa se enmarca en el contexto del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, y busca fortalecer los vínculos culturales entre ambos bloques, más allá de sus relaciones comerciales y económicas.

La apertura será este martes 3 de noviembre, a las 19:00, en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, con la proyección de la serie documental “Los Tesoros Desconocidos de Paraguay”, coproducida por Alemania y Paraguay. Esta función inaugural será de acceso libre, pero requerirá inscripción previa a través del siguiente enlace: https://link.europa.eu/BycX9V.

“Los Tesoros Desconocidos de Paraguay” (2026)

Serie documental coproducida por Alemania y Paraguay, dirigida por Christopher Zahlten, que consta de dos capítulos de 44 minutos cada uno. La producción recorre la Región Oriental y el Gran Chaco, con imágenes de su fauna, paisajes e historia, incluidas las misiones jesuíticas.

Fecha: martes 3 de noviembre.

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Hora: 19:00.

Lugar: Centro Cultural del Puerto de Asunción (Avda. Stella Maris y Río Blanco).

Acceso: requiere inscripción previa en https://link.europa.eu/BycX9V.

“Eureka” (2023)

Coproducción de Francia y Argentina dirigida por Lisandro Alonso, que propone un viaje a través del tiempo y el espacio, desde una reserva indígena de Estados Unidos hasta los bosques de Sudamérica, siguiendo a una joven en busca de otras formas de mirar el mundo.

Fecha: miércoles 4 de noviembre.

Hora: 19:30.

Lugar: Instituto Cultural Paraguayo-Alemán (ICPA), Juan de Salazar 310.

“El empleado y el patrón” (2021)

Coproducción de Brasil, Argentina, Uruguay y Francia dirigida por Manuel Nieto. La película aborda la relación entre dos jóvenes: un productor rural y su empleado. A través de este vínculo, la historia explora cuestiones relacionadas con el trabajo, la libertad y la felicidad.

Fecha: jueves 5 de noviembre.

Hora: 19:30.

Lugar: Teatro Tom Jobim, Eligio Ayala esquina Perú.

“El mensaje” (2025)

Coproducción de Argentina, España y Uruguay dirigida por Iván Fund. Este drama de fantasía transcurre en una zona rural argentina y sigue a una niña que tiene el don de comunicarse con los animales. Los adultos de su entorno, sin embargo, ven en esa capacidad una oportunidad para obtener beneficios económicos.

Fecha: viernes 6 de noviembre.

Hora: 19:00, degustación de vinos argentinos; 19:30, inicio de la película.

Lugar: Instituto Cultural Paraguayo-Alemán (ICPA), Juan de Salazar 310.

“Bosco” (2022)

Documental coproducido por Uruguay e Italia y dirigido por Alicia Cano Menoni. Filmado durante trece años, el largometraje conecta un pequeño pueblo italiano, habitado por apenas trece personas, con Salto, en Uruguay. La obra propone un diálogo entre la memoria y la imaginación a través de los vínculos entre ambos lugares.

Fecha: lunes 9 de noviembre.

Hora: 19:30.

Lugar: Instituto Cultural Paraguayo-Alemán (ICPA), Juan de Salazar 310.

“Manas” (2025)

Coproducción de Brasil y Portugal dirigida por Marianna Brennand. El drama tiene como protagonista a Marcielle, una niña de 13 años que vive en la isla de Marajó, en plena Amazonía brasileña, y que decide desafiar el silencio que rodea a su comunidad.

Fecha: martes 10 de noviembre.

Hora: 19:30.

Lugar: Teatro Tom Jobim, Eligio Ayala esquina Perú.

“El corredor nocturno” (2009)

Thriller coproducido por España y Argentina y dirigido por Gerardo Herrero. La historia sigue a un gerente de seguros cuya rutina cambia cuando un desconocido lo aborda en un aeropuerto y comienza a acosarlo.

Fecha: viernes 13 de noviembre.

Hora: 19:30.

Lugar: Centro Cultural de España en Asunción, Herrera 834, esquina Tacuary.

Acceso gratuito

Todas las funciones de la muestra serán libres y gratuitas. A excepción de la inauguración del 3 de noviembre, que requiere registro previo, no será necesario inscribirse para asistir a las demás proyecciones.

La iniciativa es organizada conjuntamente por las embajadas de Argentina, Brasil y Uruguay, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay y la Delegación de la Unión Europea en Paraguay, junto con las embajadas de los Estados miembros de la UE en el país y los centros culturales participantes. Cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP) y la Secretaría Nacional de Cultura.