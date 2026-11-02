ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
22º
Ahora
ver más
22º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
28º
undefined 2026-11-03
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
16º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Cine y TV
02 de noviembre de 2026 - 15:48

Cine que Conecta: una muestra reunirá en Asunción películas de Mercosur y Europa

No hay personas en la imagen. La escena muestra un entorno relacionado con cine y naturaleza en un zoológico.
Un fotograma de "Los Tesoros Desconocidos de Paraguay", la serie documental coproducida por Alemania y Paraguay que inaugurará la Muestra de Cine Mercosur-UE este martes 3 de noviembre.Gentileza

La Muestra de Cine Mercosur-UE: Cultura que conecta se realizará del 3 al 13 de noviembre, con siete funciones gratuitas en distintos espacios culturales de Asunción. La programación incluye ficciones y documentales de Argentina, Brasil, Uruguay y varios países europeos.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Las coproducciones cinematográficas entre Mercosur y Europa serán protagonistas de la Muestra de Cine Mercosur-UE: Cultura que conecta, que llegará a Asunción del 3 al 13 de noviembre. La propuesta ofrecerá siete funciones gratuitas y abiertas al público, con historias que recorren distintas realidades y miradas de ambas regiones.

Lea más: Amnistía Internacional presenta un libro con documentos históricos sobre la dictadura stronista

La iniciativa se enmarca en el contexto del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, y busca fortalecer los vínculos culturales entre ambos bloques, más allá de sus relaciones comerciales y económicas.

La apertura será este martes 3 de noviembre, a las 19:00, en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, con la proyección de la serie documental “Los Tesoros Desconocidos de Paraguay”, coproducida por Alemania y Paraguay. Esta función inaugural será de acceso libre, pero requerirá inscripción previa a través del siguiente enlace: https://link.europa.eu/BycX9V.

“Los Tesoros Desconocidos de Paraguay” (2026)

Vista aérea de antigua ruina arquitectónica en un entorno verde, con murales de ladrillo y arcos.
La producción dirigida por Christopher Zahlten abrirá el ciclo de siete proyecciones gratuitas que reunirán en Asunción obras cinematográficas de América del Sur y Europa.

Serie documental coproducida por Alemania y Paraguay, dirigida por Christopher Zahlten, que consta de dos capítulos de 44 minutos cada uno. La producción recorre la Región Oriental y el Gran Chaco, con imágenes de su fauna, paisajes e historia, incluidas las misiones jesuíticas.

Fecha: martes 3 de noviembre.

Hora: 19:00.

Lugar: Centro Cultural del Puerto de Asunción (Avda. Stella Maris y Río Blanco).

Acceso: requiere inscripción previa en https://link.europa.eu/BycX9V.

“Eureka” (2023)

Ambiente del evento Cine que Conecta, con personas conversando alrededor de una roca.
El cineasta argentino Lisandro Alonso propone una obra que atraviesa distintas geografías y culturas, con una narración que invita a reflexionar sobre otras maneras de experimentar el mundo.

Coproducción de Francia y Argentina dirigida por Lisandro Alonso, que propone un viaje a través del tiempo y el espacio, desde una reserva indígena de Estados Unidos hasta los bosques de Sudamérica, siguiendo a una joven en busca de otras formas de mirar el mundo.

Fecha: miércoles 4 de noviembre.

Hora: 19:30.

Lugar: Instituto Cultural Paraguayo-Alemán (ICPA), Juan de Salazar 310.

“El empleado y el patrón” (2021)

Cuatro hombres en cercado de madera, con distintas posturas y vestimenta, en un paisaje despejado y soleado.
El director uruguayo Manuel Nieto explora las relaciones humanas y las tensiones que pueden surgir en torno al trabajo y las diferencias sociales.

Coproducción de Brasil, Argentina, Uruguay y Francia dirigida por Manuel Nieto. La película aborda la relación entre dos jóvenes: un productor rural y su empleado. A través de este vínculo, la historia explora cuestiones relacionadas con el trabajo, la libertad y la felicidad.

Fecha: jueves 5 de noviembre.

Hora: 19:30.

Lugar: Teatro Tom Jobim, Eligio Ayala esquina Perú.

“El mensaje” (2025)

Niña de espaldas con cabello corto, camiseta clara y jeans, observa un carpincho en un campo abierto, ambiente nostálgico en blanco y negro.
La película de Iván Fund incorpora elementos de fantasía para abordar las relaciones entre la infancia y el mundo adulto.

Coproducción de Argentina, España y Uruguay dirigida por Iván Fund. Este drama de fantasía transcurre en una zona rural argentina y sigue a una niña que tiene el don de comunicarse con los animales. Los adultos de su entorno, sin embargo, ven en esa capacidad una oportunidad para obtener beneficios económicos.

Fecha: viernes 6 de noviembre.

Hora: 19:00, degustación de vinos argentinos; 19:30, inicio de la película.

Lugar: Instituto Cultural Paraguayo-Alemán (ICPA), Juan de Salazar 310.

“Bosco” (2022)

Mujer de cabello rizado cubriendo su rostro con las manos y mujer canosa con gafas sonriendo, sentadas en el césped.
La documentalista Alicia Cano Menoni construye un relato íntimo en el que la distancia geográfica convive con los recuerdos, los afectos y la imaginación.

Documental coproducido por Uruguay e Italia y dirigido por Alicia Cano Menoni. Filmado durante trece años, el largometraje conecta un pequeño pueblo italiano, habitado por apenas trece personas, con Salto, en Uruguay. La obra propone un diálogo entre la memoria y la imaginación a través de los vínculos entre ambos lugares.

Fecha: lunes 9 de noviembre.

Hora: 19:30.

Lugar: Instituto Cultural Paraguayo-Alemán (ICPA), Juan de Salazar 310.

“Manas” (2025)

Mujer con camiseta amarilla habla a niña con camiseta de flores en aula iluminada, rodeadas de dibujos coloridos.
La directora brasileña Marianna Brennand aborda el despertar de una mirada crítica frente a las estructuras de silencio que atraviesan una comunidad amazónica.

Coproducción de Brasil y Portugal dirigida por Marianna Brennand. El drama tiene como protagonista a Marcielle, una niña de 13 años que vive en la isla de Marajó, en plena Amazonía brasileña, y que decide desafiar el silencio que rodea a su comunidad.

Fecha: martes 10 de noviembre.

Hora: 19:30.

Lugar: Teatro Tom Jobim, Eligio Ayala esquina Perú.

“El corredor nocturno” (2009)

Hombre canoso con abrigo negro observa al lado de un hombre con chaqueta deportiva negra en un entorno natural.
El suspenso y la incertidumbre marcan esta producción del director español Gerardo Herrero, que cierra el recorrido cinematográfico de la muestra el próximo 13 de noviembre.

Thriller coproducido por España y Argentina y dirigido por Gerardo Herrero. La historia sigue a un gerente de seguros cuya rutina cambia cuando un desconocido lo aborda en un aeropuerto y comienza a acosarlo.

Fecha: viernes 13 de noviembre.

Hora: 19:30.

Lugar: Centro Cultural de España en Asunción, Herrera 834, esquina Tacuary.

Acceso gratuito

Todas las funciones de la muestra serán libres y gratuitas. A excepción de la inauguración del 3 de noviembre, que requiere registro previo, no será necesario inscribirse para asistir a las demás proyecciones.

La iniciativa es organizada conjuntamente por las embajadas de Argentina, Brasil y Uruguay, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay y la Delegación de la Unión Europea en Paraguay, junto con las embajadas de los Estados miembros de la UE en el país y los centros culturales participantes. Cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP) y la Secretaría Nacional de Cultura.

Lo
más leído
del día

01
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
02
Política
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
Ver más
03
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
04
Clima
Lunes con alerta de tormentas: estas son las zonas con mayor riesgo de granizo
Ver más
05
Policiales
Bomberos de San Bernardino sufren fatal vuelco en camino a combatir incendio
Ver más

Te puede interesar