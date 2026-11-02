El R.Unido está dispuesto a bajar las matrículas universitarias a los comunitarios

Esta reducción en el monto de la matrícula está condicionado al ingreso en el programa industrial de la Unión Europea (UE), que es de carácter proteccionista, con el objetivo de imponer restricciones comerciales a los países ajenos al bloque.

Tras el Brexit, los estudiantes extranjeros empezaron a pagar matrículas mucho más altas que los británicos, lo que ha llevado a una reducción en el número de jóvenes de fuera del Reino Unido que estudian en las instituciones académicas de este país.

Para hacer posible este recorte en las tasas, el Ejecutivo está dispuesto a desembolsar 450 millones de libras (535 euros) al año para compensar a las universidades que perderían sustanciales ingresos si los extranjeros pagan lo mismo que los estudiantes británicos.

El Gobierno se muestra a favor de "ofrecer a los europeos lo que piden en cuanto a las tasas, pero a cambio debemos obtener algo sustancial. Nuestro principal objetivo en este momento es conseguir el acceso a 'Made in Europe', por lo que hay margen para llegar a un acuerdo", dijo al periódico una fuente al tanto de las negociaciones.

El Gobierno espera que, si se alcanza un pacto sobre estas propuestas en la cumbre de Bruselas entre la UE y el Reino Unido - prevista para finales de este mes- se generen sustanciales beneficios para las empresas británicas que operan en la UE.

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En las últimas semanas, el primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, se ha manifestado partidario de establecer un vínculo más estrecho con la UE y de abrir un debate sobre cómo debe ser la relación con los europeos.