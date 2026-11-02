El último bailecito de Trump: el republicano da un mitin en Kansas con sabor a despedida

Trump despidió el acto, celebrado en la localidad de Salina, como es habitual, realizando su peculiar baile al son del 'YMCA' de los Village People.

Esta es una estampa que quizá ya no se vuelva a ver y que queda como testimonio de una década en la que el magnate inmobiliario ha puesto patas arriba la política estadounidense y transformado al Partido Republicano.

"Estos mítines son impresionantes. Esto no lo van a volver a ver nunca", aseguró en Salina Trump, en el acto 30 de campaña que ha ofrecido en los últimos 31 días para movilizar a sus bases para las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

Tina Wehner y su marido Steve han conducido 3 horas y media para estar este domingo en Salina. "No queriamos perdernoslo", dicen.

Para ella es su noveno mitin de Trump, para él, el sexto.

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Lo califican de ídolo y creen que tiene derecho a presentarse a las presidenciales de nuevo porque consideran los comicios de 2020 "un fraude", pero admiten que legalmente no es posible y por eso dicen que hoy se van a "emocionar mucho" cuando el republicano tome el escenario.

Un último discurso que se presume solemne y que el presidente tiene agendado en Washington el lunes pondrá punto final a una campaña que ha buscado contrarrestar el descontento entre los estadounidenses por el alto coste de la vida, fenómeno en el que la guerra contra Irán que Trump inició en febrero juega un rol capital.

La guerra arancelaria por la que apostó el presidente también ha hecho daño a los granjeros de Kansas, uno de los estados del corazón agrícola del país, de cara a estas legislativas.

Eso, unido a la pujanza del demócrata Adam Hamilton, un pastor metodista y exrepublicano que ahora se postula para arrebatarle el escaño en el Senado al actual ocupante del asiento, Roger Marshall, han tensado la carrera en un estado que no elige a un senador de corte liberal desde 1932.

Trump pidió apoyo para Marshall y volvió a repetir su mantra de esta campaña, "imaginen que yo estoy en la boleta electoral", además de acusar a Hamilton de pastor "woke".

Entre este acto de hoy y la presentación de la candidatura de su candidatura a las presidenciales de 2016 han pasado casi 11 años y medio, tal y como recordó el propio Trump.

Aquel día, 15 de junio de 2015, el magnate inmobiliario descendió por las escaleras mecánicas doradas del vestíbulo de la Trump Tower de Nueva York antes de anunciar que competiría por la nominación republicana y volar a continuación a Iowa, donde dio el primero de sus coloridos y heterodoxos mitines sobre el terreno.

Desde entonces han sido cientos las asambleas del republicano, eventos marcados por la entrada en escena del hoy presidente al son de 'God Bless the USA' de Lee Greenwood, por sus largos discursos plagados de extravagantes circunloquios y también su capacidad única para conectar con las frustraciones de millones de estadounidenses.

Establecer el número total de mitines de Trump es tarea ardua, con cálculos que varían entre los aproximadamente 700 que estima el diario The Washington Post o los más de 900 que asegura haber dado el propio Trump desde aquel verano de 2015.