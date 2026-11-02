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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 06:35

FundéuRAE: "júnior" y "yúnior", con tilde, se pronuncian de forma diferente

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Madrid, 2 nov (EFE).- La voz “júnior”, con tilde en español, se pronuncia con el sonido de la “j”, mientras que, si se pronuncia “yúnior”, lo indicado es la grafía con “y” y con tilde, explica la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE.

Por EFE
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Sin embargo, aunque en la escritura es mayoritario el uso de “júnior”, en la lectura muy a menudo se utiliza el sonido /y/, que solo corresponde a “yúnior”. Por otro lado, en los medios de comunicación escritos se encuentran abundantes ejemplos de “júnior” sin tildar, como los siguientes: “Logra 14 medallas en el regional absoluto, junior e infantil”, “¿Qué perfil junior se busca en 2026?” o “Presenta a los integrantes de su programa junior para 2026”.

El “Diccionario panhispánico de dudas” señala que la grafía “júnior” se articula /júnior/, mientras que “yúnior”, también adecuada, refleja la pronunciación etimológica (/yúnior/), y lo apropiado es que la escritura de ambas se distinga según sea la lectura. Las dos se escriben en redonda, sin necesidad de resaltes, llevan tilde según las reglas de acentuación ortográfica por ser palabras llanas acabadas en consonante distinta de “-⁠n” o “-⁠s” y son preferibles al término inglés “junior”.

Como indica la mencionada obra, el empleo de esta voz de origen latino se ha incrementado por influencia del inglés en referencia a deportistas y profesionales de menor categoría o experiencia que otros. También, detrás de un nombre propio, sirve para distinguir a una persona de un pariente de mismo nombre y más edad (“Matías Prats júnior/yúnior”), sentido con el que en español, para un padre y un hijo, se utiliza tradicionalmente “hijo” (“Matías Prats hijo”).

En consecuencia de lo dicho con anterioridad, en las frases del principio lo apropiado habría sido emplear la forma correspondiente a la pronunciación (“yúnior” o “júnior”), que sea cual sea lleva tilde: “Logra 14 medallas en el regional absoluto, júnior/yúnior e infantil”, “¿Qué perfil júnior/yúnior se busca en 2026?” y “Presenta a los integrantes de su programa júnior/yúnior para 2026”.

Por último, cabe añadir que son plurales válidos “júniors” y “júniores”, y “yúniors” y “yúniores”, todos asimismo con tilde.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.

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