Ghana pide al Reino Unido una "disculpa formal" por el comercio transatlántico de esclavos

En un artículo publicado el pasado sábado en el diario The Guardian, el primer ministro se declaró "abierto" a que el Reino Unido se disculpe formalmente por su pasado comercio de esclavos, pero descartó la posibilidad de hacer reparaciones económicas.

En extractos de una carta que publica este lunes la Presidencia ghanesa, Mahama afirmó que recibe con "optimismo cauteloso y agradecimiento" el reconocimiento por parte de Burnham de "la atroz violación de la dignidad humana que supuso la trata transatlántica de esclavos, así como la disposición del Gobierno británico a ofrecer una disculpa formal y entablar un diálogo estructurado".

El mandatario ghanés subrayó que la declaración del jefe del Gobierno británico llega tras la "histórica" adopción el pasado marzo de una resolución de la ONU, impulsada por Ghana, que "califica la trata transatlántica de esclavos y la esclavitud racializada de personas africanas como el crimen más grave contra la humanidad".

Así, apostilló, el gesto de Londres representa "un avance positivo, especialmente si se tiene en cuenta que el Reino Unido se abstuvo en la votación" de la ONU.

Ghana -insistió- respalda el llamamiento a un "diálogo estructurado y de buena fe" en el que participen la Unión Africana (UA), la Comunidad del Caribe (CARICOM), la diáspora africana y los países que formaron parte de este sistema de esclavitud.

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Según Mahama, el diálogo debe abarcar la justicia reparativa en el contexto de, entre otros aspectos, una "disculpa formal y "un compromiso internacional coordinado para desmantelar el racismo sistémico y la afrofobia".

También debe contemplar "inversiones específicas en educación, ciencia, empoderamiento juvenil, resiliencia climática y atención sanitaria", así como la "restitución del patrimonio cultural expoliado" y "alianzas estratégicas para el desarrollo, destinadas a abordar la pobreza estructural".

"Ghana -concluyó- está preparada para recorrer este camino en plena colaboración con la Unión Africana, la CARICOM, los miembros de nuestra coalición global y el Reino Unido, con el fin de lograr una justicia duradera, una reconciliación genuina, una sanación real y la creación de un nuevo mundo libre de racismo y discriminación".

Aunque la trata transatlántica histórica terminó en el siglo XIX, en la actualidad persiste la esclavitud moderna, que se manifiesta en el trabajo forzado, la trata de personas, el matrimonio forzado, la explotación infantil y la esclavitud impuesta por el Estado.