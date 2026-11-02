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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 01:30

Guayaquil vuelve a inundarse por segunda vez esta semana por fuertes lluvias de El Niño

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Guayaquil (Ecuador), 1 nov (EFE).- Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, volvió este domingo a inundarse por segunda vez esta semana debido a una potente tormenta eléctrica que dejó a miles de personas con el agua por las rodillas, a la vez que varios sectores de la ciudad quedaron sin servicio eléctrico.

Por EFE
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Al menos 83 sectores de la ciudad registraron acumulación de agua o quedaron inundados, de acuerdo con el reporte del Municipio de Guayaquil, acostumbrado a inundaciones temporales con lluvias fuertes por ubicarse a orillas del río Guayas, cuyo nivel además incrementa el impacto de las inundaciones con la marea alta.

En este caso, las autoridades ecuatorianas prevén la pleamar cerca de la medianoche, cuando registrará una altura de 3,71 metros, lo que "puede causar el desbordamiento de canales".

A ello se suma que desde el sábado comenzaron a hacerse por precaución descargas controladas del embalse de Daule-Peripa, el más grande del país, ante el aumento de su nivel de agua en los últimos días, lo que agregó más agua al caudal del río Daule, afluente del Guayas.

Las fuertes precipitaciones afectaron a toda la costa de Ecuador, pero se concentraron con especial intensidad en el Golfo de Guayaquil, donde el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) había lanzado desde el mediodía la alerta máxima.

La virulencia de la tormenta quedó plasmada en un "rayo masivo" que impactó a las 9:12 hora local (2:12 GMT) en el norte de Guayaquil con una intensidad de 113.000 amperios, cuando lo habitual en un rayo es que sea de entre 20.000 o 30.000 amperios, de acuerdo con los cálculos realizados por el Inamhi.

La situación climatológica alteró las operaciones en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil, con retrasos con vuelos que debían salir en el momento de la tormenta y desvíos en aquellos que estaban por llegar.

El fenómeno climático de El Niño se caracteriza por el anómalo calentamiento de las aguas del Pacífico tropical, lo que deriva en lluvias torrenciales en la costa de Ecuador y norte de Perú, zonas que no están habituadas a recibir descargas de agua tan elevadas, lo que termina en desbordes de ríos e inundaciones.

Este evento no tiene una periodicidad fija y la magnitud del actual episodio ha sido catalogado como extraordinaria, con posibilidades de ser más intenso que los vividos en 1982-1983, 1997-1998 y 2016-2017, debido a que la temperatura del Pacífico Este Tropical se encuentra a unos 5 grados centígrados por encima de sus valores promedio para esta época del año.

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