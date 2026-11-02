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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 04:25

Jartum presenta denuncia ante la ONU por los ataques lanzados desde Etiopía contra Sudán

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Jartum, 2 nov (EFE).- Sudán ha presentado una denuncia contra el Gobierno de Etiopía ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana a raíz de ataques lanzados desde territorio etíope "contra zonas civiles, instalaciones y centrales eléctricas" de Jartum.

Por EFE
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El Ministerio de Exteriores sudanés indicó en un comunicado anoche que esta medida responde a "un ataque flagrante lanzado desde territorio etíope contra zonas civiles, instalaciones y centrales eléctricas en varios estados sudaneses, el cual provocó víctimas civiles y la interrupción de servicios esenciales para la población".

El Gobierno de Sudán aseguró que tiene documentación "exhaustiva que confirma" que el grupo paramilitar sudanés Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) "ha utilizado territorio etíope para lanzar drones suicidas y vehículos aéreos no tripulados (UAV) equipados con misiles contra infraestructuras civiles e instalaciones vitales".

"El uso del territorio etíope por parte de esta milicia terrorista para atacar territorio sudanés constituye un acto hostil, lo que hace a Etiopía responsable, conforme al derecho internacional, de la violación del artículo 4, apartado 2, de la Carta de las Naciones Unidas", añadió la nota.

Jartum exigió al Gobierno etíope que "cese estos actos hostiles", e instó a la comunidad internacional a cumplir con su responsabilidad, pidiendo rendición de cuentas a las FAR y garantizar la aplicación del derecho internacional.

En paralelo, un informe del Consejo de Soberanía de Sudán -máximo órgano de Gobierno y controlado por la cúpula militar-, publicado ayer, señaló que 187 drones fueron lanzados desde territorio etíope contra Sudán en lo que va de año.

Sudán indicó en el informe que "está dispuesto a facilitar pruebas y datos técnicos a organismos internacionales independientes para su verificación".

Asimismo, subrayó que, "si los mecanismos internacionales no logran abordar estas denuncias, Sudán se reserva su derecho a la legítima defensa, conforme al artículo 51 de la Carta" de la ONU.

Según el informe, se han documentado 70 ataques con origen en territorio etíope, en los que se emplearon un total de 187 drones suicidas y 82 proyectiles disparados desde aeronaves.

Mientras, solo en el mes de octubre, "se registraron 28 incidentes de este tipo, que incluyeron el lanzamiento de 97 drones suicidas".

En total, estimó que el número de víctimas asciende a 484 civiles -entre fallecidos y heridos-, además de 176 soldados sudaneses muertos y otros 200 heridos.

Las relaciones entre Adís Abeba y Jartum están marcadas por una creciente tensión en los últimos meses, especialmente en la frontera, por acusaciones cruzadas de apoyar a grupos armados enemigos y por el viejo contencioso de la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD) en el Nilo Azul.

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 entre el Ejército y las FAR y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto y otras alrededor de 14 millones han sido desplazadas por el conflicto, que ha convertido al país en el escenario de la mayor catástrofe humanitaria del planeta, según la ONU.

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