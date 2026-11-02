La Bolsa de Taiwán sufrió salidas récord de capital extranjero en octubre, según Bloomberg

Según datos recopilados por este medio, los inversores extranjeros vendieron acciones taiwanesas por un valor neto de 31.780 millones de dólares (unos 28.420 millones de euros) en octubre, superando el récord mensual anterior alcanzado el pasado marzo (28.720 millones de dólares, 25.683 millones de euros).

Este éxodo evidencia la creciente inestabilidad en el comercio mundial de la IA, en medio del aumento de los costes de endeudamiento, el incremento del gasto en capital de las grandes tecnológicas y unos resultados financieros peores de lo esperado por parte de las principales compañías del sector.

De hecho, el índice de referencia de la Bolsa de Taiwán, el Taiex, cerró la sesión de este lunes con un descenso del 0,65 %, hasta los 44.920,14 puntos, un 9,84 % menos que el pico histórico anotado el pasado 6 de octubre.

El mercado taiwanés, que cuenta con un fuerte componente tecnológico, siguió de esta forma la tendencia negativa del índice Nasdaq, que cayó un 2,86 % el viernes, y del índice de semiconductores de Filadelfia, que se desplomó otro 7,2 % ese mismo día.

Hogar del mayor fabricante de chips avanzados (TSMC) y del principal ensamblador de servidores de inteligencia artificial del mundo (Foxconn), Taiwán ha sido uno de los grandes beneficiados del auge de la IA, y el Taiex acumula una revalorización superior al 50 % en lo que va de año pese a las recientes caídas.

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Además, según cifras de la Bolsa de Valores de Taiwán (TWSE) recogidas por la agencia CNA, el número de cuentas de valores en el mercado local superó los 14,8 millones a finales de octubre.

Solo el mes pasado se abrieron alrededor de 64.000 cuentas, más de la mitad de ellas (el 56,3 %) por inversores de 30 años o menos, lo que refleja el creciente interés de los jóvenes de la isla por la bolsa.