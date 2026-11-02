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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 03:05

Los 50 mejores restaurantes, Glen Close y arte romano: citas culturales de esta semana

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Redacción Internacional, 2 nov (EFE).- Una exposición sobre la importancia del retrato en la antigua Roma, la segunda temporada de la serie de Kim Kardashian y Glen Close 'Todas las de la ley' ('All's Fair') y el nuevo listado de los 50 mejores restaurantes del mundo, son algunas de las claves de la agenda cultural de esta semana.

Por EFE
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'Egipto y Roma. Rostros del Fayum', que se podrá ver en el Museo Ara Pacis en Roma a partir del 5 de noviembre, radiografía la importancia del retrato en la antigua Roma y el Egipto romano. La muestra cuenta con el préstamo excepcional de los rostros de Fayum, una serie poco común de 50 retratos egipcios pintados sobre madera, cedidos por primera vez por Egipto.

Además de este préstamo la exposición cuenta con obras procedentes del Museo del Louvre, el Museo Getty y el Metropolitano de Nueva York, que incluye máscaras funerarias, sudarios, joyas, piezas de mármol y otras obras.

Lima, considerada la capital gastronómica de Latinoamérica, acoge ‘The World’s 50 Best Restaurants’, la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo que se dará a conocer este 4 de noviembre en un evento que dura varios días y que reunirá en esta ocasión a cerca de 1.200 referentes de la gastronomía mundial de todo el mundo.

El fallo, que se dará a conocer en el Teatro Municipal de Lima, está rodeado de expectación, ya que Perú ha liderado en dos ocasiones la lista con con Central, de Virgilio Martínez, en 2023; y Maido, de Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, en 2025.

Barcelona acoge la exposición de trabajos de fotoperiodismo premiados en el World Press Photo 2025. Miradas procedentes de todo el mundo que invitan a los espectadores a reflexionar y que ponen el foco en temas de actualidad como cuestiones de género, migración, conflictos y crisis climática.

De las protestas en Kenia o El Salvador a las devastadoras guerras en el Líbano y Palestina, las múltiples caras de la crisis climática en Perú, Brasil o Filipinas, o la persecución de la comunidad LGBTQI+ en Nigeria, son algunos de los temas elegidos para esta muestra, que se inaugura este sábado (7 de noviembre) en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB).

Llega la segunda temporada de 'Todas las de la ley' ('All's Fair') a Disney+ este 4 de noviembre. En la nueva entrega el equipo de abogadas especializadas en divorcios continúan con su propio despacho de abogados para enfrentarse a rupturas sentimentales, secretos escandalosos y lealtades traicioneras, tanto en los tribunales como entre ellas mismas.

La serie, firmada por Ryan Murphy ('Glee' y 'American Horror Story'), vuelve rodeada de expectación pese a las malas reseñas de la crítica de la primera entrega y con un elenco de excepción encabezado por Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson y Glenn Close.

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