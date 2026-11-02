Mamdani amenaza a Trump con acciones legales por uso de estacionamientos por parte de ICE

En una carta dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y a la cúpula de ICE, el regidor denunció que el uso de estas instalaciones municipales para cuestiones migratorias carece de autorización, "es ilegal, pone en peligro a los residentes y siembra el miedo".

"Si sus agentes continúan con el uso no autorizado de estos estacionamientos, la ciudad de Nueva York emprenderá acciones legales para impedir esta apropiación ilegal de la propiedad municipal", advirtió Mamdani en la misiva.

El alcalde detalló que los efectivos federales han organizado reuniones y estacionado vehículos en aparcamientos sin personal adscrito a parques públicos, como Van Cortlandt Park en El Bronx y Flushing Meadows Corona Park en Queens.

En este último caso, subrayó que las operaciones se han ubicado junto a un centro preescolar y varias instituciones culturales frecuentadas a diario por menores.

Mamdani exigió a los responsables federales emitir una directriz inmediata que prohíba a sus agentes desplegarse en estos recintos, recordando que los parques están destinados al disfrute seguro de la ciudadanía.

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La advertencia escala la tensión entre la Gran Manzana y Washington tras el tiroteo de octubre en Marble Hill, donde un agente federal hirió a un hombre durante una intervención.