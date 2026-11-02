OCDE: las ayudas a la agricultura aumentaron entre 2023 y 2025 en un cambio de tendencia

En su informe anual dedicado a esa cuestión publicado este lunes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca que esas ayudas alcanzaron 950.000 millones de dólares en los 56 países cubiertos en 2025, lo que significa casi un 15 % más que en 2023.

En términos relativos, pasaron de representar un 17,6 % del valor de la producción en 2023 al 19,1 % dos años después, prácticamente el mismo nivel que había en 2008, aunque con notables diferencias entre los países.

Uno de los cambios más significativos en los últimos años es el que se ha producido en China, donde los diferentes mecanismos de apoyo equivalían en el periodo 2023-2025 a un 13,5 % de la rentas, un nivel incluso algo superior al de la media de la OCDE (que estaba ligeramente por debajo del 13 %), pero tres veces superior al que había en el gigante asiático en 2000-2002.

Las ayudas a los agricultores llegan a ser superiores al 35 % de sus ingresos brutos en Japón y al 40 % en Corea del Sur, Noruega, Suiza y, sobre todo Islandia (52 %).

En la Unión Europea (UE), donde rozaba el umbral del 30 % en el periodo 2000-2002, ha bajado desde entonces y representó un 17,4 % de media en el periodo 2023-2025, lo que significa que se mantiene por encima de la media de la OCDE.

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Estados Unidos explica en gran medida que la media de la OCDE esté claramente por debajo del nivel de la UE, ya que allí las ayudas supusieron un 8 % de las rentas brutas de los agricultores, un porcentaje netamente por debajo del 20 % que rozaba a comienzos de siglo.

Globalmente, son los países emergentes -y de forma muy particular China- los que explican las tendencias de incremento del apoyo en el sector ya que suponen una parte creciente de la producción agrícola (un 67 %) y también cada vez más de las ayudas (58 %).

Los autores del informe alertan de que las ayudas de subvención de los precios agrícolas, que consideran un obstáculo a la adaptación de los productores a las condiciones de producción o a la situación del mercado y un factor de distorsión a escala global, supusieron cerca de la mitad del total.

En el extremo opuesto están unos muy pocos países como India, Vietnam o, sobre todo Argentina, donde los agricultores subvencionan unos precios interiores por debajo de los internacionales, por tanto en beneficio del consumidor local.

La OCDE insiste en que en un contexto en que la agricultura tiene que afrontar tensiones mundiales cada vez más frecuentes y más imbricados entre ellos que generan más volatilidad y exponen el sistema alimentario a crecientes vulnerabilidades, las políticas dirigidas al sector deberían incluir medidas previsibles de largo plazo.

Lo contrario de lo que observa, con unos poderes públicos que toman decisiones correctivas de corto plazo en reacción a las crisis que se suceden.

A modo de alerta, indica que la progresión de la productividad total de los factores ha pasado del 1,8 % anual entre 1991 y 2000 al 0,8 % entre 2014 y 2023.

Una ralentización que relaciona con la contracción en términos relativos de las inversiones en servicios de interés general (lo que incluye infraestructuras como el riego, pero también la investigación y la innovación) cuyo peso en relación con la producción agrícola se ha reducido al 2,4 % en 2023-2025 frente al 4,6 % en 2000-2002.

La OCDE critica igualmente que sólo una parte mínima de las ayudas que reciben los agricultores (un 5,7 % en el conjunto de países del estudio, al que se han añadido en esta edición Perú y Egipto) estén condicionadas a la aplicación de medidas en favor del medio ambiente.

Un 15 % adicional de esas subvenciones está subordinado al cumplimiento de la reglamentación o de normas complementarias.