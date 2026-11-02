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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 04:05

Pakistán confirma la muerte de un civil afgano en nuevos choques fronterizos con talibanes

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Kabul, 2 nov (EFE).- Al menos un civil afgano murió y otros dos resultaron heridos en nuevos enfrentamientos entre las fuerzas paquistaníes y afganas en el noroeste de Pakistán, informaron este lunes las autoridades paquistaníes.

Por EFE
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"En el tiroteo un afgano ha muerto y otros dos han resultado heridos en los enfrentamientos fronterizos ocurridos durante la noche", declaró a EFE un alto funcionario de distrito de Bajo Waziristán del Sur, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (KP), Musarrat Zaman.

El responsable gubernamental regional añadió que el enfrentamiento empezó el domingo por la noche y detalló que "no se registraron bajas en el lado paquistaní y los disparos habían cesado para la mañana del lunes".

Zaman afirmó en X la noche del domingo que las fuerzas de seguridad paquistaníes respondieron a disparos "no provocados" desde puestos fronterizos de los talibanes afganos dirigidos contra posiciones paquistaníes en el distrito sureño de Waziristán.

"Las fuerzas de seguridad paquistaníes, en una operación de represalia inmediata y efectiva, atacaron múltiples puestos fronterizos afganos, posiciones de mortero y puestos de control defensivos", precisó el funcionario.

"En respuesta a la intensa contraofensiva de las fuerzas paquistaníes, los talibanes afganos se vieron obligados a abandonar sus puestos y huir", concluyó.

El Gobierno regional aseguró que las fuerzas paquistaníes se mantienen preparadas para dar una respuesta total a cualquier tipo de agresión.

La frontera entre Pakistán y Afganistán se cerró en octubre de 2025 tras enfrentamientos armados y tensiones de seguridad entre ambos países.

Los enfrentamientos se dispararon de nuevo en septiembre tras un atentado en la provincia paquistaní de KP en el que murieron al menos 50 personas, entre ellas 27 policías, y más de 100 resultaron heridas.

Islamabad acusa a Kabul de dar refugio a grupos terroristas que atentan en su territorio, especialmente al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), algo que los talibanes afganos niegan reiteradamente.

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