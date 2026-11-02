Pascal Lamy: China provocará un "mundo más proteccionista" a menos que consuma más

"Si China sigue produciendo el 30 % de las manufacturas mundiales y consume solamente el 15 %, el resto del mundo acabará volviéndose proteccionista", profetizó el francés en un encuentro con medios en Shanghái (este de China) organizado por la Escuela Internacional de Negocios China-Europa (CEIBS).

En su opinión, la Unión Europea (UE) debe "intentar convencer" a Pekín de que esta coyuntura tampoco les beneficia: "China entró en la OMC hace 25 años precisamente para conseguir una especie de seguro contra el proteccionismo. A cambio, aceptó abrir su economía. Si ahora volvemos a la situación anterior, estaremos de nuevo en el punto de partida".

"No creo que eso sea bueno para China. Sin embargo, por el momento, los líderes chinos consideran que tener un enorme superávit comercial es positivo. (...) Creo que su idea es que China debe alcanzar la autosuficiencia, y la vía para conseguirlo es la supremacía industrial", prosiguió.

"China tiene que exportar menos e importar más. Pero la mayor parte del ajuste tendrá que venir de la primera vía. (...) El principal esfuerzo debe consistir en contener las exportaciones chinas, y hay dos manera de hacerlo: mediante una negociación o por una vía más unilateral", reconoció.

El temor subyacente en el planteamiento de Pekín es que "la dependencia de otros se convierta en una vulnerabilidad", pero el riesgo es alienar a socios como Bruselas, donde "sabemos" que ese posible 'plan B' conllevaría "pagar un precio" en forma de inflación o de represalias por parte de China.

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Al reflexionar sobre su carrera, Lamy admitió que fue "un error colectivo" no endurecer "suficientemente" los estatutos sobre subvenciones industriales antes del acceso de China a la OMC, ya que actualmente es "extremadamente difícil" recurrir a ese organismo para litigar al respecto.

Para ello, explicó, hay que demostrar que existen esas ayudas, que generan una ventaja competitiva y que esto último genera un perjuicio.

No obstante, el político aseguró que se trató de un error de cálculo: "Cuando debatimos con Estados Unidos y Japón sobre cambiar esas normas, nuestros abogados nos advirtieron de que, si las endurecíamos demasiado, también podríamos tener problemas con Airbus, Boeing o Toyota. (...) Fue algo que aceptamos colectivamente entre el resto de miembros".

"No tuvimos la capacidad de imaginar un escenario en el que China creciera un 10 % durante diez o veinte años, se hiciera enormemente rica y pudiera financiar un nivel de subvenciones tan elevado", agregó, tras mencionar que Pekín ofrece subvenciones entre tres y cuatro veces más cuantiosas a sus industrias que Europa.

Preguntado acerca de la lección que esto deja a los líderes actuales, Lamy asegura que "todos nos hemos vuelto un poco más chinos en lo que respecta a la política industrial y las subvenciones", aunque advirtió de los efectos perniciosos de la política industrial y comercial de Pekín a nivel global.