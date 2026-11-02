ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
La primera mañana
ABC TV de 05:00:00 a 05:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
La primera mañana
ABC TV de 05:00:00 a 05:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
32º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
39º
undefined 2026-11-04
Min
22º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
15º
Máx
22º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
02 de noviembre de 2026 - 05:45

Portugal afronta una huelga del sector público que puede afectar a colegios y hospitales

Imagen sin descripción

Lisboa, 2 nov (EFE).- Los trabajadores de la Administración Pública portuguesa están convocados este lunes a una huelga de 24 horas para reclamar mejoras salariales y laborales, una protesta que puede provocar el cierre de colegios y guarderías, además de alteraciones en el funcionamiento de hospitales y otros servicios públicos.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La huelga, convocada por el Sindicato Nacional de los Trabajadores de los Servicios y de Entidades con Fines Públicos (STTS), comenzó a medianoche y afecta potencialmente a empleados de la Administración central, regional y local, así como de instituciones públicas y empresas del sector público.

La secretaria general del STTS, Matilde Pereira, señaló que el sindicato espera un seguimiento de entre el 80 % y el 90 %, aunque el alcance real de la protesta no se conocerá hasta que avance la jornada.

Entre los sectores que pueden registrar mayores alteraciones figuran la educación y la sanidad.

En los centros educativos, la participación del personal no docente puede obligar a cerrar colegios y guarderías que no dispongan de trabajadores suficientes para garantizar su funcionamiento.

Varios centros escolares habían advertido previamente a las familias de la posibilidad de que no pudieran abrir sus instalaciones o desarrollar con normalidad las actividades lectivas.

En los hospitales y centros de salud también pueden registrarse retrasos o cancelaciones de consultas y pruebas programadas, aunque están garantizados los servicios mínimos correspondientes a las prestaciones sanitarias esenciales.

Entre ellos figuran las urgencias, los cuidados intensivos, la hemodiálisis y los tratamientos oncológicos, de acuerdo con las condiciones establecidas para la jornada de huelga.

La protesta también puede afectar a los tribunales, los servicios de la Seguridad Social y las oficinas de registros y atención administrativa.

Una de las principales exigencias del sindicato convocante es la creación de una tarjeta de alimentación para los empleados públicos, con una asignación diaria de 10,20 euros exenta de impuestos.

El STTS también reclama una revisión del sistema de evaluación del desempeño en la Administración Pública (SIADAP), para evitar que los trabajadores pierdan puntos acumulados para su progresión profesional cuando cambian de puesto, categoría o modalidad contractual.

Además, exige complementos por riesgo para determinados profesionales sanitarios, la actualización de convenios colectivos y la contratación de más trabajadores para reducir la sobrecarga laboral y las jornadas prolongadas.

La huelga de este lunes se produce en un contexto de movilizaciones sindicales en Portugal, donde el Frente Comum, una de las principales plataformas de sindicatos de empleados públicos, ha convocado otra jornada de paro nacional para el próximo 20 de noviembre.

Esta organización reclama mejoras salariales y laborales de cara a 2027 y denuncia el deterioro de los servicios públicos.

Lo
más leído
del día

01
Clima
Meteorología mantiene la alerta en nueve departamentos
Ver más
02
Cerro Porteño
Gustavo Costas: “Hay que encontrar bien los líderes, Olimpia tiene a Richard”
Ver más
03
Policiales
Violencia en el Superclásico: tres aprehendidos por invadir la cancha
Ver más
04
Cerro Porteño
Gustavo Costas y la bronca por el gol de Edu Delmás en el clásico: “Me quería matar cuando vi el gol ese”
Ver más
05
Cerro Porteño
Gustavo Costas: “Pedir disculpas a la gente, a quienes no pudimos regalar un triunfo”
Ver más

Te puede interesar