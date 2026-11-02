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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 04:00

Rusia derriba 212 drones ucranianos sobre 17 regiones y los mares Negro y Azov

Imagen sin descripción

Moscú, 2 nov (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas neutralizaron durante la pasada noche 212 drones ucranianos de largo alcance sobre 16 regiones rusas, la anexionada Crimea y los mares Negro y Azov, informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia, mientras medios independientes reportan un ataque a un oleoducto en Samara.

Por EFE
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"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 212 drones ucranianos de ala fija", indicó el mando castrense ruso en su cuenta de Telegram.

Según el canal de Telegram independiente ruso Astra, "probablemente fue atacada la estación de bombeo del oleoducto Samara junto a la localidad de Prosvet: sobre uno de los mayores parques de depósitos de combustible de la región europea se levanta una columna de humo negro".

El medio, que geolocalizó imágenes publicadas en las redes sociales rusas, puntualizó que se trata de "una importante infraestructura crítica del sistema de oleoductos de Rusia, ubicada en la región de Samara".

El canal de Telegram ucraniano Exilenova+ también informó del ataque contra el oleoducto.

Las autoridades locales no confirmaron el ataque a la instalación, aunque el gobernador de Samara, Viacheslav Fedoríschev, escribió en MAX, la red de mensajería rusa, que "estamos repeliendo un ataque del Ejército ucraniano contra nuestro territorio".

Astra recordó que esta instalación, que cuenta con 71 depósitos y una capacidad de almacenado de 1,6 millones de metros cúbicos de crudo, ya fue atacada en al menos cuatro ocasiones en octubre pasado.

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