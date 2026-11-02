ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
La primera mañana
ABC TV de 05:00:00 a 05:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
La primera mañana
ABC TV de 05:00:00 a 05:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
32º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
39º
undefined 2026-11-04
Min
22º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
15º
Máx
22º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
02 de noviembre de 2026 - 04:30

Rusia requisa partida de gafas FPV para drones con explosivos destinadas a militares rusos

Imagen sin descripción

Moscú, 2 nov (EFE).- El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia requisó una partida de gafas FPV para operar drones con explosivos que bajo la apariencia de "ayuda humanitaria" la inteligencia ucraniana intentó enviar a los militares rusos que combaten en el frente, según informó este lunes la entidad.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"El FSB abortó una serie de atentados terroristas planificados por los servicios de la inteligencia ucraniana con el uso de artefactos explosivos artesanales plantados en gafas FPV para operar drones, que bajo la apariencia de ayuda humanitaria debían ser entregadas a los militares rusos en la zona de la operación militar especial", indicó el departamento de prensa del servicio.

Según la inteligencia rusa, "un militar de la región de Volgogrado, siguiendo las instrucciones de la contrainteligencia militar, se dirigió al FSB para verificar dispositivos entregados por un voluntario".

"Los especialistas en explosivos establecieron que los servicios de inteligencia ucranianos plantaron en las gafas FPV artefactos explosivos artesanales en lugar de los ventiladores de enfriamiento", señaló la entidad.

Tras una revisión más exhaustiva, el FSB requisó una partida de gafas FPV minadas que habían sido "entregadas por el enemigo por medio de Pochta Rossii (Correos de Rusia)".

"La detonación de los explosivos debía suceder al activar las gafas FPV y conduciría a la muerte de los militares", añadió la inteligencia rusa.

Según el FSB, "agentes de los servicios de inteligencia ucranianos, haciéndose pasar por patriotas rusos, establecieron contacto desde cuentas anónimas en Telegram con representantes de organizaciones humanitarias rusas y fondos de apoyo".

La entidad indicó que durante los contactos con los voluntarios rusos la inteligencia ucraniana evitó dar números de teléfono, informaciones personales, datos sobre sus puestos de trabajo y se negaron a comunicarse por medio de MAX, la red de mensajería rusa.

Además, exigieron vídeos de agradecimiento de los militares rusos que recibieran las gafas minadas.

Lo
más leído
del día

01
Clima
Meteorología mantiene la alerta en nueve departamentos
Ver más
02
Cerro Porteño
Gustavo Costas: “Hay que encontrar bien los líderes, Olimpia tiene a Richard”
Ver más
03
Policiales
Violencia en el Superclásico: tres aprehendidos por invadir la cancha
Ver más
04
Cerro Porteño
Gustavo Costas y la bronca por el gol de Edu Delmás en el clásico: “Me quería matar cuando vi el gol ese”
Ver más
05
Cerro Porteño
Gustavo Costas: “Pedir disculpas a la gente, a quienes no pudimos regalar un triunfo”
Ver más

Te puede interesar