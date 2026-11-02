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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 00:35

Rusia y Ucrania alertan de ataques informáticos masivos en sus aplicaciones de emergencias

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Redacción Internacional, 2 nov (EFE).- Rusia y Ucrania denunciaron este lunes ataques informáticos masivos contra sus aplicaciones de alerta de emergencias que, según denunciaron ambos gobiernos, enviaron notificaciones falsas a la población de ambos países.

Por EFE
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En Rusia, la agencia TASS informó de que la aplicación móvil del Ministerio de Situaciones de Emergencia fue objeto de un ciberataque masivo, lo que provocó el envío de información falsa sobre una supuesta amenaza para la población.

En el comunicado, recogido por la agencia de noticias Tass, Moscú afirmó que "la aplicación móvil del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia fue objeto de un ciberataque masivo", lo que permitió a "los atacantes" "enviar información falsa a la población".

Asimismo, el organismo indicó que ya comenzaron los trabajos para corregir la vulnerabilidad de la aplicación móvil y restablecer su funcionamiento normal.

Desde Kiev, la Fuerza Aérea Ucraniana dijo en Telegram que era "posible que la aplicación Air Alarm haya sido objeto de interferencias enemigas", al tiempo que negó que existiesen "amenazas de radiación", como había alertado el sistema previamente.

El Centro de Comunicaciones Estratégicas de Ucrania acusó directamente a Rusia del ciberataque en una publicación en X, que acompañó de imágenes de algunas de las alertas falsas recibidas a través de la aplicación y pidió a los ciudadanos ignorar cualquier "mensaje extraño" que apareciera en ella.

Con anterioridad, Rusia ha denunciado en numerosas ocasiones ataques informáticos organizados por servicios secretos ucranianos, mientras que varios países europeos señalan a Rusia de los mismos y de campañas de desinformación.

Las autoridades ucranianas pidieron este domingo mantener abierto el acceso humanitario a Oleshki después de que expirara la noche del domingo el alto el fuego establecido en el frente de Jersón para hacer llegar ayuda humanitaria a esta localidad ocupada y evacuar a parte de su población, en una misión dada por concluida el sábado con éxito.

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