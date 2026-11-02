Sídney activa una unidad policial armada de respuesta rápida tras el atentado de Bondi

La unidad, denominada Comando de Respuesta Armada (ARC, en inglés), cuenta con una inversión de 94,3 millones de dólares australianos (unos 60 millones de euros) y desplegará patrullas de alta visibilidad en lugares concurridos de Sídney, grandes eventos, instalaciones deportivas y lugares de culto, según confirmó este lunes a EFE la Policía.

Los agentes se desplazarán en vehículos especialmente acondicionados y portarán fusiles de asalto ACAR, de fabricación australiana.

El dispositivo contará además con un centro de operaciones activo las 24 horas, encargado de coordinar los despliegues y proporcionar información e inteligencia en tiempo real.

La nueva unidad operará inicialmente junto a la operación policial Shelter, desplegada en octubre de 2023 ante el aumento de las tensiones comunitarias y de los incidentes antisemitas e islamófobos. Esta última reducirá gradualmente su actividad a medida que ARC asuma más responsabilidades.

La creación del comando se produce tras el ataque perpetrado el 14 de diciembre de 2025 durante una celebración judía de Janucá en Bondi, una conocida zona costera de Sídney, donde dos hombres, un padre y su hijo, abrieron fuego contra los asistentes y mataron a 15 personas, además de dejar más de 40 heridos.

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Australia calificó los hechos de atentado terrorista y las autoridades apuntaron a una posible inspiración en el grupo yihadista Estado Islámico por parte de los atacantes, dos hombres -padre e hijo-, aunque señalaron que no habían encontrado indicios de que formasen parte de una red terrorista más amplia.

Mientras que el padre murió abatido por las autoridades durante el ataque, su hijo, Naveed Akram, permanece detenido y se enfrenta a 78 cargos, entre ellos, 15 por asesinato y uno por cometer un acto terrorista. El acusado comparecerá ante la Justicia australiana el próximo 24 de febrero.