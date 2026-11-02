Tailandia denuncia daños en viviendas tras un bombardeo fronterizo en la vecina Birmania

La emisora informó la víspera de que 17 infraestructuras de la aldea tailandesa Mae Sam Laep sufrieron "desperfectos" debido a "la metralla y las ondas expansivas" de un ataque ocurrido el sábado que atribuyó al Ejército birmano, que no suele informar de sus ofensivas.

Los hechos llevaron al Gobierno de Tailandia a anunciar este lunes en un comunicado el refuerzo de los controles fronterizos y restricciones a importaciones y exportaciones a través de Mae Sot y Phop Phra hasta el jueves, "a raíz de combates que provocaron que balas perdidas cayeran en territorio tailandés".

Mientras que el Ejército birmano no difundió información al respecto, la radio tailandesa sostuvo que dos aviones de los militares lanzaron dos bombas en la localidad birmana de Saw Lae Tha, en el estado de Karen, fronterizo con la provincia tailandesa de Mae Hong Son.

Saw Nimrod, miembro de la Unión Nacional Karen (KNU), el brazo político de una guerrilla de la minoría étnica karen, señaló el domingo en X que el Ejército "está extendiendo la violencia más allá de sus propias fronteras" y que esta ha alcanzado territorio tailandés.

La KNU, por su parte, denunció a través de varios comunicados dos ataques del Ejército birmano durante el fin de semana, ninguno en puntos cercanos a Saw Lae Tha.

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Según la emisora tailandesa, hay techos derrumbados, ventanas rotas, tejados dañados y paredes agrietadas en viviendas, un centro de salud y una guardería, entre otras infraestructuras de Mae Sam Laep, cuyo alcalde, Pongpipat Meebrnjamart, instó a Bangkok a negociar para impedir operaciones militares en zonas fronterizas.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, dijo hoy que su Ejecutivo ha trasladado al Gobierno militar birmano "preocupación al respecto" y le ha solicitado "que actúe con cautela, evitando el uso de la fuerza que pudiera afectar a (...) ciudadanos tailandeses ajenos al incidente".

Las relaciones entre Tailandia y Birmania tienen entre sus principales escollos las tensiones en su frontera compartida -de unos 2.400 kilómetros-, marcadas por el desplazamiento de población hacia territorio tailandés, la proliferación de centros de ciberfraude y las hostilidades en zonas limítrofes.

El golpe de Estado de 2021 en Birmania acabó con una década de transición democrática en el país y con el Gobierno electo de la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, detenida desde la sublevación, que agudizó la guerra de guerrillas interna activa desde hace décadas.

El general golpista, Min Aung Hlaing, fue nombrado presidente el pasado abril, después de unas elecciones celebradas en un clima de represión y sin oposición.