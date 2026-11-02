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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 03:15

Una niebla tóxica cubre Nueva Delhi en el primer día de aire "muy malo" de la temporada

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Nueva Delhi, 2 nov (EFE).- Nueva Delhi registró este lunes por primera vez en la temporada una calidad del aire de categoría "muy mala", con un promedio de 310 puntos en los índices oficiales que multiplica por casi nueve los límites diarios recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según datos del Gobierno.

Por EFE
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La Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB) del país situó a las 10:00 hora local (04:30 GMT) el índice de calidad del aire en 314 puntos, con las partículas finas PM2.5, capaces de penetrar en los pulmones y el torrente sanguíneo, como contaminante principal.

La capital, que ayer puso en marcha el Plan de Acción Invernal del Gobierno de Delhi para mitigar los altos niveles de polución que se esperan en las próximas semanas, amaneció envuelta en una densa capa tóxica que se repite cada año en los meses de invierno.

La escala india de la CPCB clasifica el aire entre los 201 y 300 puntos como "malo", de 301 a 400 como "muy malo" y por encima de 400 como "grave", muy peligroso para personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Los niveles de hoy concentran más de 130 microgramos por metro cúbico de partículas, muy por encima del umbral máximo de exposición considerado seguro por la OMS, que fija en 15 microgramos por metro cúbico.

La capital ya se encontraba bajo la Fase 1 del Plan de Acción de Respuesta Gradual (GRAP), activado el pasado 21 de octubre, que prohíbe la quema de basura a cielo abierto, obliga a regar las calzadas para asentar el polvo y refuerza el transporte público.

El GRAP, que aplica medidas más o menos graves según avanza la temporada de contaminación, tiene cuatro fases de alerta. En el tercer nivel, se paralizan obras de construcción no esenciales y se restringe la circulación de vehículos antiguos, mientras que la última fase contempla el cierre de colegios y obliga al teletrabajo.

El deterioro del aire llega a pocos días de Diwali, la mayor festividad hindú del país, en la que millones de personas lanzan fuegos artificiales y petardos por tradición pese a las prohibiciones oficiales.

Entre noviembre y febrero, la contaminación en la ciudad, considerada la segunda más poblada del mundo, alcanza picos crónicos debido a una mezcla de emisiones por el tráfico, la actividad industrial y el humo de la quema de rastrojos agrícolas en los estados vecinos de Punyab y Haryana.

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