ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
31º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
02 de noviembre de 2026 - 02:10

Vicepresidenta española Yolanda Díaz visita China y asistirá a una cumbre sobre Internet

Imagen sin descripción

Pekín, 2 nov (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se encuentra en China en una visita que incluye contactos con autoridades del país asiático y su participación en la Conferencia Mundial de Internet en la localidad oriental de Wuzhen.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Según fuentes de la Embajada de España en Pekín, Díaz viajará durante su estancia a Wuzhen, en la provincia de Zhejiang, donde tiene previsto intervenir este martes en la cita.

Entre los contactos institucionales de esta visita figura una reunión con la ministra china de Recursos Humanos y Seguridad Social, Wang Xiaoping, según la agenda oficial publicada por la página web de La Moncloa.

La cumbre de la Conferencia Mundial de Internet 2026, organizada por la entidad internacional del mismo nombre y el Gobierno provincial de Zhejiang, se inaugurará este martes con debates centrados en la inteligencia artificial (IA) y la cooperación tecnológica internacional.

La visita supone el segundo desplazamiento de Díaz a China en lo que va de año, después de la agenda institucional y empresarial que desarrolló en mayo.

En aquella ocasión, la vicepresidenta mantuvo reuniones con representantes de las autoridades chinas, entre ellos el vicepresidente, Han Zheng, y participó en la IV Cumbre Global de Promoción del Comercio y la Inversión.

El viaje incluyó también contactos en la ciudad de Shanghái con empresas vinculadas a la robótica y la automoción, en un momento de creciente interés por la cooperación industrial y tecnológica entre ambos países.

La nueva visita se produce en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales, después del viaje oficial a China del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en abril, y de la visita de Estado de los reyes Felipe VI y Letizia en noviembre de 2025.

Lo
más leído
del día

01
Clima
Meteorología mantiene la alerta en nueve departamentos
Ver más
02
Cerro Porteño
Gustavo Costas: “Hay que encontrar bien los líderes, Olimpia tiene a Richard”
Ver más
03
Cerro Porteño
Gustavo Costas: “Pedir disculpas a la gente, a quienes no pudimos regalar un triunfo”
Ver más
04
Cerro Porteño
Gustavo Costas y la bronca por el gol de Edu Delmás en el clásico: “Me quería matar cuando vi el gol ese”
Ver más
05
Policiales
Violencia en el Superclásico: tres aprehendidos por invadir la cancha
Ver más

Te puede interesar