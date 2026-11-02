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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 03:50

Xi aboga ante sultán de Omán que Oriente Medio no sea escenario de conflictos geopolíticos

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Pekín, 2 nov (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, mantuvo este lunes un encuentro con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, en el que subrayó que Oriente Medio no debe ser escenario de "rivalidad" entre grandes potencias ni de conflictos geopolíticos, al tiempo que llamó a fortalecer la cooperación energética con Mascate.

Por EFE
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Durante la reunión, Xi indicó que "la paz y la estabilidad regionales requieren el esfuerzo conjunto de todas las partes" y que Pekín "trabaja activamente para poner fin a los conflictos", según la transcripción publicada por la agencia estatal Xinhua.

El mandatario chino defendió la resolución de disputas por "vías políticas y diplomáticas" y respaldó los esfuerzos de los países de la región por construir un "hogar común".

"China está dispuesta a reforzar la comunicación y la coordinación con Omán y otros países árabes y miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) para contribuir a restablecer cuanto antes la paz y la tranquilidad", aseguró.

Xi también apostó por "ampliar la cooperación energética en todas sus dimensiones".

"Pekín está dispuesto a coordinar sus estrategias de desarrollo con las de Mascate y a convertirse en un socio energético estable y fiable, un socio inversor con gran potencial y un socio en materia de cooperación tecnológica e innovación", enfatizó.

Por su parte, Bin Tariq destacó el papel "indispensable" de China en la defensa de la paz y la estabilidad mundiales y se mostró abierto a "estrechar la coordinación" con Pekín, "defender el derecho internacional" y "mantener la resolución pacífica de las diferencias", según la versión china de la cita.

Asimismo, el sultán manifestó que el gigante asiático es desde hace años el principal socio comercial de Omán y abogó por reforzar la cooperación en comercio, inversiones, industria, infraestructuras y ciencia y tecnología, entre otros ámbitos.

Omán actuó como mediador clave entre Irán y Estados Unidos, antes de que este país e Israel iniciasen la guerra contra la República Islámica en febrero.

El ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, instó el pasado miércoles a que EE.UU. e Israel "dejen en paz" al país persa, en tanto llamó a un marco de cooperación entre Teherán y sus vecinos árabes aliados de Washington, ante las recientes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, y del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de reanudar los bombardeos contra Irán.

El conflicto, que ha cerrado el estrecho de Ormuz y alterado el comercio mundial, también ha perjudicado a Pekín, dado que alrededor del 45 % del petróleo y el gas que importa China atravesaba esta vía marítima.

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